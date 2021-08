Die "Schöne Maid" machte ihn zum "Fröhlichmacher der Nation", doch seine künstlerische Bandbreite umfasst weit mehr. Neben den bekannten Stimmungsschlagern zählen Klassik, Musical und Chanson ebenso zu seinem Repertoire.

Tony Marshall schwärmte für Caruso & Co.

1951 kam der Film "Der große Caruso" in die Kinos, den der junge Tony Marshall unbedingt sehen wollte. Allerdings lief er nicht in seiner Heimatstadt Baden-Baden, sondern in Karlsruhe: "Dann hat mich meine Mama an der Hand genommen, wir sind zum Bahnhof gelaufen und in den Zug gestiegen." Der Film und die Tenorstimme des Hauptdarstellers Mario Lanza beeindruckten den Jungen so, dass er nach dem Kinobesuch sagte: "Ich habe mich jetzt entschlossen - ich möchte Sänger werden."

Er schwärmte für die großen Stimmen, die er im Rundfunk hörte und Sänger wie Enrico Caruso, Benjamino Gigli oder Carlo Bergonzi begeisterten ihn.

Der Südwestfunk stellte Tony Marshall als Chorsänger ein

Tony Marshall 1972 picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / dpa / Ossinger

Als 1954 beim damaligen Südwestfunk Chorsänger gesucht wurden meldete er sich. Nach einem Vorsingen wurde er auf Anhieb genommen: "Das war das erste Mal Schulterklopfen" erinnerte er sich. "Da wurde ich mit großen Künstlern konfrontiert, die man bislang nur aus dem Rundfunk kannte." Zu denen gehörte beispielsweise Caterina Valente: "Für alle, die hier Aufnahmen machten, haben wir den Chor gesungen. Diese Erfahrung war ganz wichtig für meine Zukunft."

Der Plattenstart mit französischem Chanson

In Freiburg und Karlsruhe studierte er Musik. Sein Studium als Opernsänger schloss er 1965 mit der Note "gut" ab. Wenig später unterschrieb er den ersten Plattenvertrag, jedoch nicht im ernsten Fach: aus dem anspruchsvollen Sänger sollte eine Art zweiter Charles Aznavour werden. Er erhielt den Künstlernamen Tony Marshall und 1966 stand seine erste Schallplatte in den Geschäften: "Aline" - die deutsche Version des französischen Superhits.

Jack White machte Tony Marshall zum "Fröhlichmacher der Nation"

Tony Marshall in seinem Museum in Baden-Baden picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / dpa / Uli Deck

Als der Erfolg für die Chanson-Adaptionen ausblieb, beschloss er 1968, seinen Vertrag auslaufen zu lassen und eröffnete in Baden-Baden eine Kneipe. Eines Abends bekam er dort Besuch von Jack White. Der war Disc-Jockey in Pirmasens und hat dort Marshalls Platte "Aline" jeden Abend aufgelegt. White wollte den Typen kennenlernen, der dieses Lied singt und so fuhr er nach Baden-Baden..." erzählte Tony Marshall SWR4 im Interview.

Schon bei der ersten Begegnung stellte Jack White fest, dass er es mit einem Mann zu tun hatte, zu dem fröhliche Musik besser passen würde. "Ich habe schon immer gerne gelacht, bereits als kleines Kind." Kurze Zeit später bot ihm der Produzent eine Volksweise aus Tahiti an, aus der er den Titel "Schöne Maid" gemacht hatte: "Wenn man aus der klassischen Musik kommt, dann anspruchsvolle Chansons interpretierte und plötzlich soll man Trallala und Hoppsassa singen - das war eine Phase, daran musste ich mich erst einmal gewöhnen."

"Jetzt ist Jack White völlig durchgedreht"

Mit allen Mitteln hatte er sich zunächst dagegen gewehrt: "Kurz vor der Synchronisation habe ich eine Flasche Chianti getrunken, in der Hoffnung, dass er mich daraufhin aus dem Studio wirft. Absichtlich habe ich falsch intoniert, schaute immer auf das Rotlicht und dachte, dass alles vorüber ist, sobald dieses erlischt. Als die Aufnahme beendet war, kam Jack White aus der Technik und lief mit weit ausgebreiteten Armen in die Produktionshalle und rief "Tony, wir haben einen Hit" und ich dachte nur "jetzt ist er völlig durchgedreht".

Die Platte kam zur Karnevalszeit heraus und ging durch die Decke. Die Sendung "Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht" half dabei mit: Marshall war als Ersatz vorgesehen. Es bestand die Abrede, auf Handzeichen auf die Bühne zu kommen. "Es war Karneval und es floss reichlich Wein" - dann kam überraschend der Wink vom Bühnenrand: "Ich nahm meinen Stuhl, schob ihn vor die Bühne, kletterte sehr schwerfällig hoch, ging zum Chor und sang "Schöne Maid". Nach dem Lied tobten die Leute und riefen "Zugabe".

Die anfänglichen Berührungsängste mit dem Frohsinn kann Tony Marshall heute nicht mehr nachvollziehen: "Ich habe mehr Publikum erreicht, als ich es als Opernsänger getan hätte."

"Der Star" wird disqualifiziert

Eines seiner schönsten Lieder ist "Der Star". Mit ihm sollte er 1976 Deutschland beim Grand Prix d’Eurovision de la Chanson in Den Haag vertreten. "... wir waren uns sicher, in die Spitzengruppe zu gelangen", doch dann kam das Aus! Eine junge Sängerin erzählte, dass sie den Titel vor einigen Jahren bereits in einer Disco im Bayerischen Wald gesungen hätte. Damit galt der Song als veröffentlicht und wurde disqualifiziert - eine herbe Enttäuschung. Wie uns Tony Marshall erzählte, habe sich später herausgestellt, dass die Konkurrenz seine Teilnahme verhindern wollte.

Im Musical "Anatevka" zeigt Tony Marshall, was er drauf hat

Tony Marshall in Baden-Baden picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / dpa / Uli Deck

Bereits Ende der 1960er erlebte er Shmuel Rodensky als Milchmann Tevje im Musical "Anatevka". Diese Rolle faszinierte ihn und er wollte sie unbedingt spielen. 2005 war es soweit und es gelang ein rauschender Erfolg. Es gab tolle Kritiken und mancher Journalist musste bekennen, dass er den Sänger vollkommen unterschätzt hatte. Tony Marshall erinnerte sich SWR4 gegenüber an eine Aufführung, nach deren Ende eine Israelin, die für die Tel Aviv-News schrieb, auf die Bühne kam und zum hinausgehenden Publikum sagte: "Ich hab‘ sie alle gesehen, alle Tevjes dieser Welt. Und wissen Sie was? Tony Marshall ist der Beste!"

Zu seinem 80. Geburtstag erscheint eine neue CD: Unter dem Motto "Senioren sind nur zu früh geboren" singt er Lieder über das Rentnerdasein. Der eigene Ruhestand rückt dabei in den Hintergrund: "Bis zum letzten Atemzug werde ich versuchen, Fröhlichkeit zu verbreiten, denn Freude ist das größte Glück der Erde."

Tony Marshall - der Steckbrief