Thomas Anders warnt vor falscher Konzert-Ankündigung im Netz

Fans machen den Sänger Thomas Anders auf ein angebliches Livestream-Konzert von ihm aufmerksam. Doch es gibt dieses Konzert nicht. Alles Fake, sagt Anders und gibt Tipps, wie Fans Betrugsversuche erkennen können.

Er warnt seine Fans, nicht alles zu glauben, was im Netz steht. Anders hat nach einem Hinweis von Fans im Netz recherchiert.

"Da geistert wirklich ein Fake-Konzert durch das Internet. Da habe ich gedacht, da muss ich meinen Fans sagen, was Sache ist. Es ist einfach gelogen!"

Sagt der Künstler im Gespräch mit SWR4. Anders hat zwar am gleichen Tag (am 12. Februar) ein Konzert in Krakau, aber das wird nicht live gestreamt. Cleverer Schachzug der Betrüger. So mancher Fan könnte drauf reinfallen und glauben, dass das Konzert zusätzlich gestreamt wird. Die Facebook-Seite mit der falschen Konzert-Ankündigung hieß "Virtual Concerts" und hatte weitere Konzerte von anderen Künstlern angekündigt. Inzwischen ist die Seite nicht mehr abrufbar.

⚠️⛔️ FAKE - Livestreaming Konzert ⛔️⚠️ Liebe Fans, diese Ankündigung für ein angebliches VIRTUELLES...Posted by Thomas Anders on Tuesday, January 11, 2022

Betrüger verlangt 10.000 Euro für angebliches Treffen

"Bitte, bitte nichts glauben", sagt Anders. Vor 14 Tagen erst habe jemand in seinem Namen 10.000 Euro für Tickets für ein persönliches Treffen mit Thomas Anders verlangt.

"Schaltet euren Verstand ein, weil ein Thomas Anders würde nie um 10.000 Euro fragen."

Thomas Anders warnt vor Betrug im Internet

Anders bittet daher alle Fans immer auf seine offiziellen Seiten bei Facebook, Instagram und anderen Plattformen zu gehen. Sie sind mit einem blauen Kreis mit einem weißen Häkchen versehen.

Betrug durch falsche Schlagerstars kein neues Phänomen

Betrugsversuche durch den Missbrauch eines prominenten Namens kommen im Internet leider immer wieder vor. Neben Jürgen Drews waren beispielsweise auch schon die Schlagersänger Bernhard Brink und Nik P. betroffen.