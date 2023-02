per Mail teilen

Warum Thomas Anders Hunde liebt, welchen Weltrekord er bis heute hält und warum ihm sein erstes Interview noch vor der Zeit von "Modern Talking" peinlich war: Lernen Sie den Sänger privat und persönlich kennen!

Warum Thomas Anders erst mit 20 Schwimmen lernte

Als Zehnjähriger wäre Bernd Weidung - so Thomas Anders' richtiger Name - fast ertrunken. Er ging in einem Schwimmbad unter, weil ihm ein Freund seine Schwimmkünste zeigen wollte und ihn mit ins tiefe Wasser zog. Ein Bademeister musste den strampelnden Thomas schließlich retten, nachdem er schon eine Menge Wasser geschluckt hatte.

Das Erlebnis flößte ihm ordentlich Respekt vor tiefem Wasser ein. Deswegen lernte der Schlagerstar erst mit 20 Jahren das Schwimmen.

Der Sänger liebt Ordnung und Pünktlichkeit

Thomas Anders ist immer extrem pünktlich und sehr ordentlich. Moderator und Sänger Florian Silbereisen hat einmal über die Garderobe seines Kollegen gesagt:

"Seine Garderobe sieht wirklich aus, als würde darin ein Fotoshooting stattfinden. Meine Garderobe sieht meistens nach drei Minuten so aus, als wäre ich schon etwas länger da."

Das Ehepaar Anders kann nicht ohne Hunde

Wie viele andere Stars liebt auch Thomas Anders seinen Hund. Ohne kann er eigentlich gar nicht mehr. Leider musste Hündin Summer 2019 nach 17 Jahren eingeschläfert werden. Nach vier Wochen dachten sich Thomas und seine Frau Claudia: "Da ist ja nix zwischen den Beinen. Wir brauchen mal wieder einen Hund."

Also holte sich das Ehepaar Anders Peanut ins Haus. Claudia hat die Hündin aus einem Tierheim in Thüringen mitgebracht.

Hündin Summer war 17 Jahre lang an der Seite von Thomas Anders und Ehefrau Claudia. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Sven Simon | Malte Ossowski/SVEN SIMON

Thomas Anders mag keine Bodyguards

Thomas Anders hat nicht gerne Bodyguards um sich herum. Sein Motto: "Wenn der liebe Gott meint, er muss ihn jetzt zu sich rufen, können das auch hundert Bodyguards nicht verhindern." Der Sänger hat keine Lust, sich sein Leben deswegen schwer zu machen.

Ausnahme: Als er vor dem Krieg in der Ukraine noch in Russland aufgetreten ist, konnte der Sänger irgendwann nicht mehr ohne Bodyguards die Straße entlang gehen, denn dort wird er sofort von Fans umringt.

Das erste Interview noch vor Dieter Bohlen und Modern Talking

Sein erstes Interview gab der junge Thomas Anders der Jugendzeitschrift "Bravo". Die Überschrift lautete: "Ich habe noch nie ein Girl geküsst". Da war der Sänger gerade mal 15 Jahre jung, noch nicht bei "Modern Talking" und es gab Nora noch nicht in seinem Leben. Und tatsächlich hatte er bis dato noch kein Mädchen geküsst.

Als dann das Interview erschien, war Thomas 16 - und die Überschrift stimmte nicht mehr. Blöderweise hatte der Hausmeister seiner Schule die Seite der Zeitschrift mit dem Geständnis ans Schwarze Brett geklebt. Das war dem Teenager natürlich sehr peinlich. Doch seinem Erfolg hat das Interview nicht geschadet.

Thomas Anders im Jahr 1983 mit der berühmten Nora-Halskette picture-alliance / Reportdienste Sammy Minkoff

Mit einem Weltrekord ins Guinness-Buch der Rekorde

Thomas Anders ist ein sehr guter Koch und hat schon einige Rezepte herausgebracht. Er steht mit seinen Kochkünsten sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Allerdings in einer eher ungewöhnlichen Kategorie. Dort hält er nämlich seit 2002 den Weltrekord im Eischneeschlagen.