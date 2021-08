1963 eroberte er mit dem "Nachtexpress nach St. Tropez" die Hitparade und dann als Moderator den Rundfunk. Der beliebte Sänger verstarb am 17. Juni 2021 im Alter von 83 Jahren.

Als Claus Herwig im Englischen Garten sang

Schulfreunde meldeten Claus Herwig, so sein bürgerlicher Name, 1957 bei einem Gesangswettbewerb in München an, den er prompt gewann. "120 Teilnehmer waren damals im Englischen Garten angetreten." In dieser Zeit wurde auch die Schallplattenindustrie auf ihn aufmerksam: "Doch bevor ich den ersten Vertrag bekam, musste ich mich erst bei einer öffentlichen Veranstaltung beweisen." Die Stars der Zeit wie Christa Williams oder Willy Hagara traten dort auf und "mein Name stand ganz klein in einer Ecke des Plakats". Doch der Newcomer war es, der mit seiner Rock’n’Roll-Show den Saal zum Kochen brachte.

"Die großen Stars bekamen je 800 Mark für ihren Auftritt und ich 50 Mark" Eine enorme Verbesserung im Vergleich zu seinen Verdiensten als Hilfsarbeiter am Bau oder Aushilfs-Kranführer in den Ferien. "Damals bekam ich 1,32 Mark, später 1,50 Mark".

Das "Nachsingen" wird zum zweiten Standbein

"Wenn die Musik spielt am Wörthersee" mit Claus Herwig... Imago Imago/United Archives -

Ende der 1950er Jahre hatte er gleich zwei Plattenverträge in der Tasche. Einerseits sang er Rock‘n’Roll und bei einer Münchner Firma unter wechselnden Pseudonymen (u. a. Bernd Andersson, Jimmy Fields oder Bobby Stern) aktuelle Tagesschlager. Hierbei half ihm sein Talent, andere Stimmen nachzuahmen: "Alles musste klingen wie das Original." Die Aufnahmetätigkeit als "Nach-Sänger" führte er bis in die 1960er Jahre fort. Es entstanden rund 120 Einspielungen: "Die Cover-Version der "Silver Dollars" von Martin Lauer war besonders gut", erinnerte er sich.

"Du musst singen..."

Beim 1961 von Radio Luxemburg veranstalteten "Deutsche Schlager-Festival" heimste er den Publikumspreis ein und ließ sogar Caterina Valente hinter sich: "Das war für mich als Anfänger ein großer Erfolg. Ich gegen die Valente, die heute noch für mich eine der ganz Großen ist." Dennoch trug er sich mit dem Gedanken, die Karriere aufzugeben. "Meine Produktionsfirma meinte jedoch, Du musst singen, Du hast Erfolg gehabt" erzählte er gegenüber SWR4.

Vico Torriani war sein großes Vorbild, denn "er hat so schön klar gesungen. Jeder Ton war sauber getroffen." Er lernte viele seiner Lieder und als Teddy Parker ihn Jahre später persönlich kennenlernte, sang er ihm einige davon vor. Torriani war beeindruckt, denn manche dieser Schlager kannte er selbst schon nicht mehr.

Teddy Parker ließ sich besser vermarkten

Teddy Parker mit Hannelore Auer Imago Imago/United Archives - Foto: Siegfried Pilz

Neue Plattenfirma, neues Lied und ein neuer Name: in den Chefetagen war man der Ansicht, "der Name Claus Herwig ließe sich nicht vermarkten." Die Verantwortlichen erfanden Teddy Parker, der erstmals auf der Platte "Nachtexpress nach St. Tropez" in Erscheinung trat. Glücklich war er damit nicht, "der "Teddy" hat mir nicht gefallen". Inzwischen ist er sogar im Personalausweis eingetragen, da ihm das Pseudonym anfangs noch ganz andere Schwierigkeiten bereitete: so wurde er z. B. im damaligen Jugoslawien bei Dreharbeiten verhaftet, weil im Pass ein anderer Name stand, als auf den übrigen Dokumenten.

Saint Tropez verfügt über keine Zuganbindung. Dass dort nur Busse verkehren, wusste damals niemand. Ein Franzose, der Jahre später zufällig der Produktionsfirma einen Besuch abstattete, machte auf diesen Fehler aufmerksam.

Beim Bayerischen Rundfunk teilt er sich das Büro mit Thomas Gottschalk

Teddy Parker beim Rundfunk dpa Bildfunk dpa/Picture Alliance -

Mitte der 1960er Jahren legte er seine Gesangskarriere auf Eis und begann, Jura zu studieren. Nach dem ersten Staatsexamen war damit jedoch Schluss, denn Richter oder Anwalt wollte er nie werden. Er lernte dies den Eltern zuliebe, denn "der Bub braucht eine Ausbildung". 1969 ergab sich die Möglichkeit, eine Anstellung beim Bayerischen Rundfunk zu bekommen. Schmunzelnd erinnerte er sich an seinen ersten Arbeitstag: "Da fand der Betriebsausflug statt." Jetzt waren seine beiden großen Leidenschaften, Musik und Rundfunk, unter einen Hut gebracht.

Als 1971 "Bayern 3" aus der Taufe gehoben wurde, war er eines der Gründungsmitglieder. Sein Büro teilte er mit Thomas Gottschalk. "Es war eine sehr fröhliche Zeit." Damals konnten noch Schulklassen das Funkhaus besuchen und alle strömten nachmittags zu Gottschalk. Im Büro ging es hoch her und da traf es sich gut, dass Parker morgens um 7 Uhr bereits startete und dann Feierabend machen konnte, bevor der Rummel begann.

1983 wechselte er zur Bayerischen Rundfunkwerbung und war dort bis zur Pensionierung als Programmchef beschäftigt. Weiterhin blieb er vor dem Mikrofon tätig und holte darüber hinaus noch viele hochkarätige TV-Moderatoren, wie z. B. Karl Moik, Max Schautzer oder Elmar Gunsch hinzu. Musikalisch wandte er sich verstärkt der volkstümlichen Musik zu.

Mit 60 war die "Show" zu Ende

Aus dem Privatarchiv der Parkers: Teddy und Ehefrau Ingrid Teddy Parker -

Seinen Entschluss, mit 60 Jahren sich von alledem zurückzuziehen, hat er konsequent umgesetzt. "Man sollte immer aufhören, wenn es am Schönsten ist" resümierte er in unserem Gespräch. Exakt am Tag seiner Verabschiedung stand er in den "Musikmarkt"-Charts mit seinem Titel "Keine Rose zuviel" auf Platz 1. Einen schöneren Abschied konnte er sich nicht wünschen.

