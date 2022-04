Ted Herold war der "deutsche Elvis"

Nicht nur bei der Schallplatte erntete er Lorbeeren. Der Film rief und so kamen zwischen 1959 und 1963 vierzehn Streifen in die Kinos, in denen Ted Herold mitwirkte und Gelegenheit bekam, seine neuesten Schlager per Kurzauftritt vorzustellen. In „Geh’n Sie nicht allein nach Hause - Die Schlagerparade 1961“ spielten beispielsweise Vivi Bach, Chris Howland, Klaus Löwitsch und Bubi Scholz vor der Kamera. Ted Herold sang „Oh, so sweet“.

