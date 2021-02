"Als ich ihn verlor‘n hab und Du dann vor mir standst…", so beginnt Tanja Laschs aktuelle Single, und schon sind wir wieder mittendrin in einer neuen Lebensgeschichte der Powerfrau der deutschen Schlagerszene.

Tanja Laschs Lieder erzählen gerne aus dem Leben, wie das auffallende "Er liebt nur ihn" oder "Sie ist viel zu jung" und gehen thematisch unter die Haut. "Mir ist es vor Allem wichtig, dass diese Texte so authentisch wie möglich sind, auch wenn es nicht immer nur meine eigenen Geschichten sind", sagt die Künstlerin aus Weimar. So kommt auch "Du erinnerst mich an ihn" sehr ehrlich und hintergründig daher, und ist zugleich ein Bekenntnis zur "großen Liebe".

Tanja Lasch hat mit ihrem Studium an der Hochschule Carl-Maria von Weber in Dresden den Grundstock für ihre Profikarriere gelegt und schon im Duett mit ihrer Schwester (Tanja & Diana) feierte sie erste Erfolge. Dann kam der Durchbruch als Solistin und ihr aktuelles Album "Zwischen Lachen und Weinen" brachte einen verdienten Chart-Erfolg. Der loungige und zeitgemäße Mix ihrer neuen Single knüpft an ihre letzten Veröffentlichungen an und verlockt zudem auch im Corona-Frühling gefühlt zum Tanzen.