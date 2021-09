SWR4 Festival 2021 mit Marianne Rosenberg, DJ Ötzi und Ella Endlich

per Mail teilen

Zum SWR4 Baden-Württemberg Festival treffen sich wieder viele Stars ein Wochenende im Oktober auf Konzerten, zu spannenden Gesprächsrunden und zur "Durchstarter"-Preisverleihung.

Vom 15. bis zum 17. Oktober stehen im Römerkastell in Stuttgart sämtliche Schlagerstars und Prominente im Rampenlicht. SWR4 hat Marianne Rosenberg, DJ Ötzi, Ella Endlich, Julian Reim, Sven Hannawald, Nina Ruge, Rezzo Schlauch und viele andere Stars und Größen zu Gast. Sie treten live auf der Konzertbühne auf oder geben persönliche Einblicke in Leben und Karriere in der Talkrunde "SWR4 Höhepunkte".

Nicht zu kaufen: Karten fürs SWR4 Festival kann man nur gewinnen

Eintrittskarten für die Veranstaltungen des Festivals gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen bei SWR4 Baden-Württemberg und unseren Partnern. Alle Talks und Konzerte werden für Sie auch live im Radio und auf unserer Internet-Seite erlebbar sein.