Das SWR4 Baden-Württemberg Festival 2023 findet in Hüfingen im Schwarzwald-Baar-Kreis statt. Vom 13. - 15. Oktober wird dann der rote Teppich für die Stars ausgerollt.

Am dritten Wochenende im Oktober gibt es einen festen Termin - das SWR4 Baden-Württemberg Festival 2023.

Von Stuttgart nach Hüfingen und zurück

In den vergangenen Jahren fand das Event ausschließlich in Stuttgart statt, 2023 sieht das anders aus. Es geht nach Hüfingen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Veranstaltungsorte werden da das Rathaus und die Stadthalle sein. Einzig die "Schlagernacht des Jahres" bleibt in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart.

Die ersten Gäste stehen fest: Giovanni Zarrella, Truck Stop & Markus

Giovanni Zarrella wird beim GanzNah-Konzert im Rahmen des SWR4 Festivals 2023 in Hüfingen zusammen mit seiner Band auf der Bühne stehen. Foto: Marcel Brell

In Hüfingen werden in der Stadthalle zwei GanzNah-Konzerte und eine Schlagerparty gefeiert und im Rathaus lädt Jörg Assenheimer täglich zu seinem Promitalk. Bei den Abendveranstaltungen mit dabei sind in diesem Jahr Giovanni Zarrella, Truck Stop und Markus, die Gäste der Promitalkrunden folgen noch.

Die Herren von Truck Stop machen auch Stopp beim SWR4 Festival 2023 in Hüfingen. Foto: Christian Barz