SWR4 Festival 2021 mit Marianne Rosenberg, DJ Ötzi und Ella Endlich

Zum SWR4 Baden-Württemberg Festival treffen sich wieder viele Stars ein Wochenende im Oktober auf Konzerten, zu spannenden Gesprächsrunden und zur SWR4 Durchstarter-Preisverleihung.

Vom 15. bis zum 17. Oktober stehen im Römerkastell in Stuttgart sämtliche Schlagerstars und Prominente im Rampenlicht.

Die SWR4 Durchstarter

Bei der SWR4 Durchstarter-Preisverleihung werden Marianne Rosenberg, DJ Ötzi, und Julian Reim zu Gast sein. Alle drei bekommen in verschiedenen Kategorien die "Gläserne Vier" mit nach Hause nehmen.



SWR4 GanzNah-Konzerte



Natürlich gibt es auch dieses Jahr wieder zwei SWR4 GanzNah-Konzerte. Am 15. Oktober werden die Herren der Münchener Freiheit auf der Bühne stehen und und am 17. Oktober macht Ella Endlich die Bühne in der Phoenixhalle im Römerkastell in Stuttgart unsicher.



SWR4 Höhepunkte

Sven Hannawald und Matthias Distel, Anna-Maria Zimmermann und Ralf Bauer, Nina Ruge und Rezzo Schlauch geben persönliche Einblicke in Leben und Karriere in der Talkrunde SWR4 Höhepunkte bei Jörg Assenheimer.

Tickets gewinnen oder und zum ersten Mal auch zu kaufen

Tickets gibts exklusiv bei SWR4 zu gewinnen. Wenn Sie Ihr Glück selbst in die Hand nehmen wollen: Tickets gibt es auch unter der Telefon-Hotline: 0711 2 555 555 oder hier.