SWR Big Band feiert Max Mutzke

per Mail teilen

In der Sendung wird der Geburtstag von Max Mutzke gefeiert und Hans-Peter Zachary lädt zu einer ganz besonderen musikalischen Feier ein. Freuen Sie sich auf eine halbe Stunde voller großartiger Musik mit Max Mutzke.

Außerdem stellt Hans-Peter Zachary Musik aus dem neuen SWR Big Band Album "More Than Just Friends" vor.

Doch damit nicht genug: Mit dabei sind außerdem der gefeierte Trompeter Joo Kraus, die Kultband Fools Garden, Soul- und Rocklegende Andrew Roachford sowie der unvergessene Bill Ramsey.