Die SWR Big Band spielt die Swing-Phonie von 1971

Diesmal gibt es zwei Stunden prallen Big Band Sound mit einigen Osterüberraschungen drin: mit Titeln aus dem Archiv, die hier Premiere feiern.

Unter anderem die Swing-Phonie von 1971, Auftragskomposition damals an Karl Heinz Köper, zudem noch Premieren für Bernie´s tune mit Ernie Wilkins am Tenorsaxophon oder East of Isar mit Sal Nistico ebenfalls Tenorsax. Auch dabei Springing mit dem Südfunk-Tanzorchester aus der Mitte der 1980er Jahre.

Weitere Gäste sind das Frank Dupree Trio, Greetje Kauffeld, Dalila, Silje Nergaard, Cosmo Klein, Magnus Lindgren, Götz Alsmann und Pierre Paquette.