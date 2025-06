Vom Ventil-Posaunisten Bob Brookmeyer bis zu Götz Alsmann

Tauchen Sie ein in das Konzert der Reihe live@school aus dem Melanchton-Gymnasium Bretten aus dem Jahr 2024 mit dem englischen Arrangeur und Komponisten Callum Au. Außerdem können sie Musik des Ventil-Posaunisten und Arrangeurs Bob Brookmeyer genießen, sowie von der Schlagzeug-Legende Mel Lewis. Auch Titel aus der neuen CD "More than just friends" der SWR Big Band werden vorgestellt. Weitere Gäste sind Anthony Strong, Roy Hargrove, Hlulani Hlangwani & Siya Makuzeni, Torsten Maaß, das Südfunk-Tanzorchester sowie Götz Alsmann.