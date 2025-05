Genießen Sie den Sound von Trompetern wie Thomas Gansch, Al Porcino, Martin Auer oder Ack van Rooyen. Sowie Ausschnitte aus dem neuen Album "More than just friends" der SWR Big Band. Weitere Gäste sind Jakob Manz, Bibi Johns, Max Greger, Curtis Stigers und die Queens of Soul Fola Dada, Onita Boone und Ida Sand.