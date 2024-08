per Mail teilen

Peter Alexander, Graham Bonney oder Howard Carpendale entführen Sie an traumhafte Orte am Meer mit Seefahrtliedern und anderen musikalischen Raritäten. Freuen Sie sich auf die Titelmelodie der Fernsehserie "Das Traumschiff" und hören sie besondere Versionen von Hits wie "Sun of Jamaika" oder "Ein Schiff wird kommen". Sommerlaune garantiert!