Heimspiel 2022: Andrea Berg feiert auf ihrem Konzert das Leben

Das Warten hat ein Ende. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause konnte Schlagerstar Andrea Berg wieder mit 15.000 Fans auf ihrem Konzert im Stadion in Aspach ihr "Heimspiel“ feiern.

Heimspiel 2022: Konzert mit 15.000 Fans ausverkauft

Sonne satt, gut gelaunte Fans und eine spektakuläre Bühne mit einem langen Steg, der mitten in die Menge reichte. Lange mussten Andrea-Berg-Fans auf dieses Konzert-Highlight in so einem Ausmaß coronabedingt warten. Umso größer war die Freude der rund 15.000 Gäste im Stadion in Aspach, dass sie die Sängerin endlich wieder live auf der großen Bühne erleben durften. "Heimspiel“ deshalb, weil die Schlagerdiva hier in Baden-Württemberg, nicht weit von Stuttgart, zuhause ist. Kein Wunder, dass beide Heimspiel-Konzerte, eines am Freitag, das andere am Samstag, ausverkauft sind. Und dann war es endlich soweit!

Tänzer, gigantische Bühne, Farbenpracht - die Show zum Heimspiel war auch 2022 wieder spektakulär. SWR Ronny Zimmermann

Andreas Bergs fulminanter Auftakt: Regenbogenkleid und viel Konfetti

Um 20:45 Uhr stieg Andrea Berg in einem Kleid in Regenbogenfarben auf einem Podest auf der Bühne empor, interpretierte ihren ersten Song "Ich würd's wieder tun". Passend dazu: Konfettiregen und Bühnenfeuerwerk! Ab dem Zeitpunkt gab es nicht nur für die Fans kein Halten mehr – auch die Schlagersängerin war überglücklich!

"Herzlich willkommen bei mir daheim! Heute feiern wir das Leben!"

Die Schlagersängerin Andrea Berg begrüßt ihre Gäste beim Auftakt des "Heimspiels 2022" in einem Regenbogenkleid. SWR Ronny Zimmermann

Andrea Berg: Wechselnde Bühnengarderobe und jede Menge Pyrotechnik

Auch an diesem Abend hat sich die Schlagersängerin mehrmals für ihre Fans in Schale geworfen, hat insgesamt vier Mal ihre Bühnengarderobe gewechselt. Regenbogenfarben, Gold, Gelb und viel Glitzer: Farblich war alles dabei! Passend zur gesamten Bühnenshow, die zusammen mit den Tänzern, der Band und der immer wieder einsetzenden Pyrotechnik mit Feuereffekten wie aufsteigende Flammen für eine bunte Abwechselung sorgte und den Fans eine großartige Party bot. Es wurde getanzt, gelacht und lauthals mitgesungen! Die Stimmung war den ganzen Abend über ausgelassen und fröhlich. Das genoss auch Andrea Berg:

"Das hier ist für mich heute mit euch der Himmel auf Erden!"

Andrea Berg genoss es sichtlich, endlich wieder so viele Fans beim "Heimspiel" empfangen zu können. SWR Ronny Zimmermann

DJ Bobo war auch da: Er plant Andrea Bergs Live-Shows

Auch René Baumann besser bekannt als "DJ Bobo" war an diesem Abend vor Ort! Er hat nicht nur an vielen Hits für Andrea Berg mitgeschrieben – der Schweizer Sänger ist inzwischen auch ein guter Freund der Schlagersängerin und plant u. a. ihre Live-Shows.

René Baumann, besser bekannt als "DJ Bobo", war an diesem Abend auch vor Ort. SWR Ronny Zimmermann

Freudentränen und großes Feuerwerk zum Abschluss

Das Beste kam zum Schluss: Mit den Songs "Du hast mich tausendmal belogen" und "Ja ich will" verabschiedete sich Andrea Berg nach einem dreistündigen Konzert von ihrem Publikum – sichtlich gerührt, unendlich dankbar und unter Freudentränen richtete sie emotionale Worte an ihre Fans:

"Wir teilen das Glück und auch die Tränen. Und wenn ihr sagt, machen wir weiter? Vielleicht noch zehn Jahre? Wisst ihr, was ich sage? JA, ICH WILL!“

Zum krönenden Abschluss gab es ein großes Feuerwerk, zu dem Andrea Berg ihre Version von "Music was my first love" (im Original von John Miles) sang.

Andrea Berg begrüßte beim "Heimspiel 2022" rund 15.000 Gäste in der "WirmachenDruck-Arena" in Aspach. SWR Ronny Zimmermann

Zweites Heimspiel, Fanfest und "30 Jahre Andrea Berg"-Show!

Doch die Party ist noch nicht vorbei! Das Heimspiel am Freitag war nur der Auftakt für die Andrea Berg-Wochen im Juli: am Samstag folgt das zweite Heimspiel und am Sonntag das Fanfest.

Am 29. und 30. Juli 2022 feiert die Schlagersängerin außerdem mit zwei spektakulären Open Air-Shows - moderiert von Giovanni Zarrella - mit internationalen und nationalen Stars live auf der Bühne ihre "30 Jahre Andrea Berg"-Show. Alle Veranstaltungen finden in der "WirmachenDruck-Arena" in Aspach statt.