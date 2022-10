So schön war das SWR4 Festival 2022

Unterhaltsame Gespräche, super Konzerte und ein tolles Publikum. Beim SWR4 Festival 2022 waren wieder viele Stars, wie Beatrice Egli, Vanessa Mai oder Mary Roos, anwesend und haben Stuttgart drei Tage zur Schlagerhochburg gemacht.

Die SWR4 Durchstarter des Jahres 2022

Drei Stars wurden mit der "Gläsernen Vier" ausgezeichnet. Sonia Liebing gewann den Preis in der Kategorie "Popschlager", Markus ist unser "Star des Jahres" und Harpo wurde für sein musikalisches Lebenswerk geehrt.

Der SWR4 Promitalk mit Mary Roos und Hartmut Engler

Bei interessanten Gesprächsrunden kitzelte SWR4 Moderator Jörg Assenheimer einige private Geschichten aus Schlagerlegende Mary Roos und PUR-Frontman Hartmut Engler raus und sorgte damit für viele lustige Momente.

Vorabschauen der Vanessa Mai-Doku "MAI time is now"

Schon vor der offiziellen Veröffentlichung durften die Fans von Vanessa Mai die ARD-Doku "MAI time is now" in voller Länge sehen und die Sängerin mit Komplimenten überschütten. Eines der Highlights dürfte jedoch das persönliche Fotoshooting mit dem Star im Anschluss gewesen sein, was manchem Gast das Herz sehr viel höher schlugen ließ.

GanzNah-Konzert mit Beatrice Egli

Das GanzNah-Konzert von Beatrice Egli war der krönende Abschluss des SWR4 Festivals. Fast eineinhalb Stunden heizte die Schweizerin den Gästen mit Akustikversionen ihrer Lieder ein und sorgte in der Phoenixhalle für Partystimmung.