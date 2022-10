Wanda Jackson: Aus der amerikanischen Provinz zum Weltstar

per Mail teilen

Mit 13 Jahren sang sie das erste Mal vor Publikum. Noch bevor sie ihre Schulzeit abschloss, hatte sie bereits einen Plattenvertrag in der Tasche. Hits wie "Let’s have a party" brachten Wanda Jackson den Beinamen "Queen of Rockabilly" ein. 1955 und 1956 ging sie auf Tour, unter anderem mit Elvis Presley.