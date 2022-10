Schwäbische Mundart: Sebastian-Blau-Preis 2022 für acht Filme

Am 23. Oktober wurde der Sebastian-Blau-Preis 2022 unter anderem dem Film "Der Knecht" verliehen. Der Preis soll das Bewusstsein für den Wert des schwäbischen Dialektes stärken.

Was ist der Sebastian-Blau-Preis?

Der schwäbische Dialekt in allen Facetten, regionalen und lokalen Formen soll weiterhin gefördert werden. Zum zehnten Mal hat der Verein "schwäbische mund.art e.V." den Sebastian-Blau-Preis zum Gedenken an den Rottenburger Schriftsteller und Journalist Josef Eberle, der unter dem Pseudonym Sebastian Blau in Mundart geschrieben hat, vergeben. Er ist der wohl renommierteste Preis des Landes, wenn es um schwäbische und alemannische Mundart geht: Dieses Jahr wurde er an Mundartfilmemacher verliehen.

Sebastian Blau Preis 2022 Siegerfilm "Der Knecht"

Ein Drama in authentischem Schwäbisch von Clara Schemmel und Jakob Maria Lott. Der Film dreht sich um die Leidensgeschichte eines Knechts auf einem Bauernhof in der Nachkriegszeit, der Opfer eines patriarchalischen Bauern wird.

Zwei Sonderpreise für "Regionalkultur"

Ein Sonderpreis für Regionalkultur ging an Thomas Schuster alias Jo Brösele für die filmische Umsetzung des Volksliedes "Auf der schwäbischen Eisenbahn". Ein Film, in dem das bekannteste Lied über die Schwaben sehr liebevoll und aufwendig in ein neues Gewand gesteckt wird.

Den zweite Sonderpreis durfte Martin Wangler für seine Adventsserie aus dem Jahr 2021 entgegen nehmen. "Ofenlied, Strohschuh-Verkäuferin, In Mueters Stübele und CEGO-Lied" feiert die alemannische Sprache und alte Schwarzwaldtraditionen. Als Fidelius Waldvogel hat er traditionelle alemannische Lieder und Gedichte augenzwinkernd, aber auch mit kritischen Untertönen ins Jetzt übersetzt.

Sonderpreis "Animationsfilm": "Ranzawai"

Adelheid Widmaier nahm mit einem Animationsfilm an der Preisverleihung teil und erhielt für "Ranzawai" (Bauchweh) einen Sonderpreis. Es ist eine doppelbödig erzählte und mit liebevollen Details ausgestattete Bildergeschichte über den bodenständigen Ostälbler Schäfer Ignazius und seinen flippigen Vetter "Professor" Wunibald.