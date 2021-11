Vom 15. – 21. November dreht sich bei der ARD-Themenwoche alles um die Zukunft. Was soll sich verändern, was kann bestehen bleiben, damit die Menschen zufrieden und glücklich sind? Wir haben SWR4-Musikstars gefragt, wie sie sich die Zukunft vorstellen und welche Themen ihnen am Herzen liegen. Ganz persönlich, ganz individuell.

Matthias Reim

Matthias Reim denkt bei Zukunft an die Mobilität. SWR Foto: Ronny Zimmermann

Ich habe ein Bewusstsein dafür, dass ich mein Verhalten für den Schutz der Umwelt ändere. Die Autos, die ich fahre, sollen nicht allzu viel ausspucken und ich spiele mit dem Gedanken, mir ein E-Auto für die kurzen Fahrten im Ort zuzulegen. So langsam werden diese Autos bezahlbar und die Reichweiten werden besser und ich schaue mir da die Entwicklungen immer an. Als Musiker bin ich aber immer viel unterwegs und habe noch einen normalen Motor im Auto. Wenn ich für Konzerte vom Bodensee nach Leipzig oder Berlin fahren muss, sind die Reichweiten noch nicht ausreichend.

Rolf Zuckowski

Rolf Zuckowski hat ganz persönliche Zukunftspläne. SWR

Auf meinen Social Media Kanälen gibt es die Serie “Liedergeschichten aus dem Dachstübchen“ und daraus würde ich gerne meine große Lebensbiographie schreiben. Das ist die Perspektive für die nächsten zwei Jahre, so lange braucht man glaube ich für eine gute Biographie und ich bin schon mit Verlagen, Autoren und Lektoren in Kontakt.

Michelle

Michelle glaubt, dass Akzeptanz und Bekämpfung der Armut wichtig für eine gute Zukunft sind. SWR Foto: Andreas Haaß

Mein Wunsch für die Zukunft ist mehr Akzeptanz jedem Menschen gegenüber. Dass wir keine Menschen mehr haben, die auf der Straße leben müssen und das alte Menschen auf der Straße erfrieren müssen. Ich wünsche mir, dass alle so mit ihren Mitmenschen, mit Tieren und mit der Umwelt umgehen, wie sie es sich auf für sich selber wünschen.

Florian Claus von voXXclub

Florian Claus von voXXclub sieht den Schlüssel in einer nachhaltigen Verkehrspolitik. SWR

Für ein besseres Zusammenleben der Menschen und eine bessere Umwelt muss es eine komplette Wende der Verkehrstechnologien geben. Damit meine ich nicht, dass man aufs E-Auto umsteigt, sondern dass ganze Städte umstrukturiert werden und man zum Beispiel das Auto am Stadtrand auf einem großen Parkplatz abstellt und alle zwei Minuten eine Bahn in die Stadt reinfährt.

Christin Stark

Christin Stark sieht den Schlüssel für eine bessere Zukunft im Verhalten der Menschen. SWR Foto: Ronny Zimmermann

Ich wünsche mir, dass wir mit Rücksicht aufeinander und mit gemeinsamer Zuversicht in die Zukunft schauen. Es gibt immer wieder Hürden im Leben, aus denen wir aber immer das Beste machen sollten. Gerade in der jetzigen Situation, in der wir ungewohnt viel Zeit haben, können wir Dinge neu entdecken und zum Beispiel den einfachen Spaziergang wieder mehr wertschätzen.

Hartmut Engler

Hartmut Engler sieht im Hilfsprojekt "Herzenssache" einen Baustein für eine bessere Zukunft. SWR Foto: Markus Palmer

In der aktuellen Situation wünschen sich viele wahrscheinlich alles das zurück, was gerade nicht geht. Mehr miteinander, mehr Gemeinschaft, weniger zuhause sein. Mein persönliches Projekt für die Zukunft ist die SWR Herzenssache, die sich für Kinder, Jugendliche und ihre Familien einsetzt und sie schützt und unterstützt und dafür stehe ich als Schirmherr sehr gerne ein.

Michael Hartinger von voXXclub

Michael "Michi" Hartinger meint, dass mehr reale statt virtueller Welt wichtig ist. SWR Foto: Markus Palmer

Für die Zukunft hoffe ich, dass die Menschen sich wieder wegbewegen von ihrem Handy und mehr die persönlichen, sozialen Kontakte pflegen. Es wird alles künstlich gehypt und vor allem bei den Jugendlichen besteht die Gefahr, dass sie ihr Leben nur noch in einer virtuellen Welt leben. Die Menschen sollen sich wieder mehr darauf besinnen, was es wirklich heißt Mensch in einer realen Welt zu sein und nicht in einer Virtuellen.