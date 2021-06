Vom Neuling zum Schlagerstar: Ramon Roselly genießt seine Blitzkarriere - auch das SWR4 Interview zum neuen Album "Lieblingsmomente". Aber auch als Star wohnt er weiter im Wohnwagen.

Viel unterwegs zu sein, war Ramon Roselly durch das Zirkusleben auch vor seiner Schlagerkarriere schon gewohnt. Ramon ist in einer Zirkusfamilie aufgewachsen, er hat Kameldressur und Pferde-Akrobatik gemacht. Dass er aber jetzt reihenweise Stars trifft, die er bisher nur aus dem Fernsehen kannte, erfreut und erstaunt ihn immer noch, sagt der 27-Jährige.

"Das ist schon traumhaft. Das alles macht einen unheimlich stolz. Wenn mir das vorher einer erzählt hätte, dem hättest du 'nen Vogel gezeigt. Aber ich bin immer noch der Ramon, der ich auch vorher war."

Und sportlich ist der ehemalige Akrobat auch heute noch. In den Gesprächspausen stärkt sich Ramon Roselly mit einem Protein-Riegel.

Ramon Roselly im SWR4 Studio SWR Foto: Markus Palmer

Karrierestart bei "Deutschland sucht den Superstar"

Bei der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" fing es an. Bei "DSDS" gewann der Sachse erst im vergangenen Jahr - der Start in die Schlager-Karriere. Noch immer kann Ramon Roselly sein Glück kaum fassen, dass er selbst das Singen zum Beruf gemacht hat. Und das, ohne je Gesangsunterricht gehabt zu haben. Wenn er sich an die Auszeichnung von SWR 4 Baden-Württemberg erinnert, die Gläserne 4 als "Aufsteiger des Jahres 2020", dann strahlt er immer noch. Vor seinem Interview im Stuttgarter Funkhaus gibt er Autogramme auf der Heckklappe seines Autos - lässig ganz in sommerlichem Weiß gekleidet.

Weil wegen der Corona-Pandemie immer noch besondere Vorsicht angesagt ist, muss SWR4 Moderator Holger Bentzien... SWR Foto: Markus Palmer

Neues Album "Lieblingsmomente"

Sein neues Album hat er "Lieblingsmomente" genannt. Vierzehn Lieder, die Ramon schon lange kennt und liebt und nun endlich mal selbst singen wollte, darunter Songs von Engelbert, Cher, Tom Jones oder Julio Iglesias. Die Zusammenstellung erwies sich als gar nicht so einfach, zwischenzeitlich hätten 180 Lieder zur Auswahl gestanden, erzählt Ramon. Auf das Album schaffte es das Lied, zu dem er mit seiner Freundin Lorena zum ersten Mal bei einer Familienfeier getanzt hat – die deutsche Version von Engelberts Hit "The Spanish Night is over". Ein Lieblingsmoment eben.

...seine Fragen ins Nachbarstudio stellen. Sein Gast Ramon Roselly steht ein Raum weiter am Mikrofon. SWR Foto: Markus Palmer

Ramon Roselly wohnt auch als Star im Wohnwagen

Wie er es schon von Kindesbeinen an gewohnt ist, lebt Ramon Roselly auch heute noch gern in einem Wohnwagen auf dem Grundstück der Familie in der Nähe von Leipzig. Da habe er alles, was er brauche, erzählt er im Interview. Es fällt ihm leicht, auch auf engem Raum Ordnung zu halten, berichtet Ramon. Nur mit dem Kleiderschrank kämpft er manchmal, wenn er beispielsweise Hosen zu dynamisch herauszieht und anschließend Teile der Kleidung wieder hinein stopft. "Aber Lorena kennt das schon", lacht er. Mit der ganzen Familie, mit Ramons Eltern und Geschwistern, teilen die beiden sich einen Küchenwohnwagen, der jetzt erneuert werden soll.