Schlagerstar Claudia Jung hat einen neuen Hund

"Hettie" heißt die junge Hündin und neue Mitbewohnerin - und mit ihren sechs Monaten bringt die Mischlingsdame Leben in das Haus von Schlagersängerin Claudia Jung.

Schlagerstar und Tierliebhaberin Claudia Jung stellt ihre neue Hündin Hettie vor. Sky Filmtiere/Cindy Lüddeke

Sie ist klein, sie ist süß – und sie bringt zum neuen Jahr "frischen Wind in die Bude" von Schlagersängerin Claudia Jung und ihrem Mann, dem Musikproduzenten Hans Singer: Hettie heißt die sechs Monate alte junge Hundedame. Hettie ist zwar erst an Silvester bei dem Star eingezogen, im Gespräch mit SWR4 verrät Claudia Jung, dass sie und die kleine Vierbeinerin schon ein Herz und eine Seele sind.

"Wir lieben einander, wir können nicht mehr ohne."

Claudia Jung: Hettie ist eine reinrassige Promenadenmischung

Das zottelige Wollknäuel - weißes Fell und schwarze Zeichnung um die Schnauze - sei eine "reinrassige Promenadenmischung", erklärt Claudia Jung scherzhaft: "Da ist ein bisschen Shih Tzu und Lagotto Romagnolo mit drin."

Hettie sei nicht nur süß, sondern "erstaunlicherweise" sehr brav – und schon weitgehend stubenrein. Kleine Pfützchen gebe es nur ganz selten – und das ging dann eigentlich meist auf die Kappe von Herrchen und Frauchen. Denn Hettie gebe Bescheid, wenn es Zeit für eine Runde Gassi ist.

Erster gemeinsamer Spaziergang im Herbst

Wie einige andere ihrer Schlagerkolleginnen und -kollegen ist Claudia Jung ein großer Hundefan. Erst im Sommer hatte Claudia Jung ihre fast 16-jährige West-Highland-Terrier-Hündin verloren – traurig für sie, aber auch für ihre zweite Hündin. So ein Verlust brauche immer "ein bisschen Zeit". Aber im Herbst habe sie gemerkt, dass nun doch mal wieder "was neues, was junges" in den heimischen vier Wänden einziehen dürfte. Im Oktober habe sie dann Hettie zum ersten Mal kennen- und bei so manchem Spaziergang lieben gelernt.

Wieder zwei Hunde im Haus von Claudia Jung

Und: Nicht nur Hündin und Frauchen harmonierten prächtig, auch mit der zweiten Vierbeinerin im Haus klappe es bestens. Und das, obwohl Hetties Spielpartnerin, ein Australian-Shepard-Mischling, doch deutlich größer sei, so Claudia Jung im Gespräch. Die zwei Hunde, so versichert sie, würden sich super vertragen.

"Die beiden spielen zusammen wie die Wahnsinnigen."

Schlagerstar Claudia Jung wird Großmutter

So gehe es nun also in ein "wildes Neues Jahr" im kleinen Zoo von Claudia Jung und Hans Singer – denn ihr Zuhause, ein Hof in Bayern bei Pfaffenhofen an der Ilm, teilen Hunde, Herrchen und Frauchen mit noch einigen Katzen, Pferden und Ziegen. Und es wird noch lebendiger: Schon im Herbst hatte die 58-jährige Claudia Jung verraten, dass sie bald Großmutter wird – ihre Tochter Anna Singer sei schwanger. "Dann ist sowieso immer Stimmung, noch mehr Leben in der Bude."

Patrick Lindner: Grüße mit Obelix Kaum hatte Claudia Jung ihren vierpfotigen Nachwuchs Hettie auf Facebook vorgestellt, postete darunter auch Kollege Patrick Lindner ein Foto seines Hundes Obelix - noch etwas verdreckt vom Spazieren gehen. Die beiden Schlagerstars sind alte Freunde, beide stehen seit Jahrzehnten auf der Schlager-Bühne. Erst kürzlich standen sie bei der SWR4 Schlagerweihnacht 2021 gemeinsam auf der Bühne. Auch an Weihnachten hatten sie sich zusammen ablichten lassen - mit dabei war da übrigens auch Lindners Vierbeiner Obelix.