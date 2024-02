Bully Buhlan wusste die Massen zu begeistern. Gut gelaunt, witzig und kess – so präsentierte er sich in unzähligen Filmen, Funk- und Fernsehsendungen. Der Sonnyboy unter den Schlagerstars der damaligen Zeit wurde für viele zum Bild des Berliners schlechthin.

Hans-Joachim Buhlan, so sein bürgerlicher Name, kam am 3. Februar 1924 in Berlin-Lichterfelde zur Welt und wäre 100 Jahre alt geworden.