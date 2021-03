Eine amerikanische Geisha aus München - so beschrieb sie eine Plattenfirma sehr treffend. Quasi über Nacht eroberte die Schlagersängerin als Teenager-Star das Publikum und wurde in kurzer Zeit zur internationalen Showgröße.

Gesungen hat sie schon von Kindesbeinen an und da ihr Vater keine halben Sachen mochte, sorgte er für Gesangsunterricht. Margret Annemarie Battavio (so ihr bürgerlicher Name) sang auf Wettbewerben, war Mitglied einer Country Band und trat als Dauergast in einer Kindershow im amerikanischen Fernsehen auf. Bei all diesen Aktivitäten war die Zeit gekommen, für die Tochter einen ordentlichen Manager zu engagieren. Dieser tatkräftige Mann organisierte ein Vorsingen in der Chefetage der Plattenfirma RCA.

Als der zu diesem Treffen engagierte Pianist durch Abwesenheit glänzte, sang die Kleine einfach a cappella. Die Produzenten schlossen sofort einen Vertrag und gaben ihr den Künstlernamen "Little Peggy March". Wenn "Little Peggy" den Titel "Little me" singen würde, müsse dies beim Publikum ankommen. Diese "gute Idee" war eine glatte Fehleinschätzung - die Plattenpremiere ging gründlich daneben.

Mit 15 Jahren die jüngste Sängerin mit einem Nummer-1-Hit

Das richtige Lied kam kurze Zeit später. Ein erfahrener Textdichter schlug den in Frankreich erfolgreichen Petula Clark-Titel "Chariot" vor, der neu arrangiert und mit einem englischen Text versehen wurde. Noch im Januar 1963 kam "I will follow him" heraus. Kurze Zeit später war der Titel auf Platz 1 der amerikanischen Charts. Damit war sie mit 15 Jahren die jüngste Sängerin der Pop-Geschichte, welche die Spitze der US-Hitparade erreichte. Die freudige Nachricht erfuhr sie aus dem Radio, als sie gerade zuhause mit dem Abwasch beschäftigt war.

Ihre Plattenfirma hatte großes Interesse daran, dass Peggy March auch Aufnahmen in anderen Ländern machte. Dazu zählten z. B. Italien, Japan oder Deutschland. "Die deutsche und die japanische Karriere verliefen parallel" erinnerte sie sich Jahre später im Gespräch. Ihre erste hierzulande verdiente Gage trug sie wie eine Trophäe nach Hause - in einer Plastik-Tüte! Bald darauf kehrte sie zurück, sang "Lady Music" und trat in der Show von Caterina Valente auf. "Mit 17 hat man noch Träume" verhalf ihr 1965 zum Sieg bei den Deutschen Schlager-Festspielen in Baden-Baden.

Zu spät und doch genau richtig...

Die Freude war von kurzer Dauer, denn als sie nach Amerika zurückkehrte, hatte sich ihr Manager mit dem verdienten Geld aus dem Staub gemacht. Mit den restlichen 500 Dollar zog sie nach New York. An ihrem 19. Geburtstag wurde sie von ihrer Schallplattenfirma zu Verhandlungen eingeladen. Bei dieser Gelegenheit sollte sie einen neuen Manager bekommen. Lust darauf hatte sie überhaupt keine und kam deswegen eine Stunde zu spät. Ihr neuer Manager, Arnold "Arnie" Harris, hasste Unpünktlichkeit und war gerade im Begriff zu gehen. Glücklicherweise blieb er…

Peggy March mit Ehemann Arnie und Tochter Sandy zu Hause Imago Imago -

"Das Mädchen sah eigentlich nach nichts aus. Na schön, es ist ihr Geburtstag, aber das ist noch lange kein Grund, sich ein unmögliches Kleid anzuziehen". Die Gedanken von Arnie Harris waren eindeutig. Als sie ins Studio gingen und Peggy March sang, stand sein Entschluss fest: das Mädchen war in Ordnung. "Die paar Kleinigkeiten ließen sich ändern." Die Änderungen waren dann doch so einschneidend, dass die beiden am 19. Mai 1968 sich vor dem Traualtar das "Ja-Wort" gaben.

Der Umzug nach Deutschland

Zwischenzeitlich pfiffen die sprichwörtlichen Spatzen ihre Hits von den Dächern und ihre Schallplatten verkauften sich glänzend. Als die 3-Millionen-Grenze erreicht wurde, gab es die erste "Goldene Schallplatte". Ob dieser Erfolge hatte Harris einen Vorschlag: "Ich denke, wir sollten nach Deutschland ziehen". Die Zeitungen schrieben über die Nachricht von ihrem Umzug, bevor sie sich entscheiden hatte. "Warum nicht", dachte sich Peggy March und München wurde ihr neues Zuhause.

Die amerikanische Schlagersängerin Peggy March beim Deutschen Schlagerfestival auf. Sie belegte mit ihrem Hit «Mit 17 hat man noch Träume» den ersten Platz. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Auch künstlerisch zeichnete sich zu dieser Zeit ein Umbruch ab. Die Masche, deutsche Lieder mit englischem Akzent zu singen, zog nicht mehr. Außerdem wollte sie das Teenager-Image ablegen, das ihr deutscher Produzent am liebsten beibehalten hätte. Sie lernte Ralph Siegel kennen, der das Lied "Einmal verliebt, immer verliebt" für sie geschrieben hatte. Der damalige Newcomer übernahm wenig später die Produzententätigkeit und unter seiner Regie konnte sie ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen: "Es hat mir wirklich wieder richtig Spaß gemacht, etwas zu probieren, was nichts mit Routine zu tun hatte."

Nach zwölf Jahren Wahlheimat Deutschland fasste sie den Entschluss, nach Amerika zurückzukehren. "Ich hatte viel, was ich machen wollte. Die "Neue Deutsche Welle" kam und ich passte nicht rein" erinnerte sie sich im Interview. Der Hauptgrund war jedoch ihre 1974 geborene Tochter Sande Ann: "Ich wollte, dass sie eine amerikanische Schule besucht und dort aufwächst."

Dann kam der Superhit "When the rain begins to fall"

Zurück in den Staaten besuchte sie die Schauspielschule: "Das war eine schöne Zeit. Ich habe wahnsinnig viel gelernt." Außerdem begann sie zu texten und zu komponieren. Sie schrieb für Audrey Landers den Hit "Manuel goodbye" und ein unerwarteter Riesenerfolg wurde ihr Lied "When the rain begins to fall", das von Pia Zadora und Jermaine Jackson gesungen wurde: "Ich hatte eine Band und wir haben dieses Lied Jack White vorgespielt, der den Song produzieren wollte. Dass es so ein Riesenhit werden würde, hätten wir nie gedacht. Es ist immer mein Traum gewesen, einen Hit zu schreiben, der nicht von mir gesungen wird."

Peggy March bei einem TV-Auftritt in 1980er Jahren dpa Bildfunk picture alliance / Keystone

Als in den 1990er Jahren der deutsche Schlager boomte, war Peggy March wieder mit dabei. 1993 gelang ihr ein Comeback. Nachdem ihr Hit "I will follow him" durch den Film "Sister Act" in der Interpretation von Whoopi Goldberg wieder höchst populär wurde, bekam auch in den USA ihre Karriere wieder frischen Wind. Heute lebt Peggy March in Florida, kehrt jedoch regelmäßig zu Auftritten nach Deutschland zurück.

So war sie 2016 neben Ireen Sheer, Lena Valaitis, Graham Bonney und Michael Holm erstmals bei der „Schlagerlegenden“-Tournee mit von der Partie, die in den darauffolgenden Jahren auf Grund des überwältigenden Erfolgs wiederholt wurde. Außerdem veröffentlichte sie 2019 nach vielen Jahren mit „Man ist nie zu alt für Träume“ ein neues Album. Einige der hier enthaltenen Titel hat sie ihrem verstorbenen Mann gewidmet.

Seit fast sechzig Jahre ist sie nun im Showbusiness als Sängerin, Schauspielerin und Autorin mit dabei und glücklicherweise ist ein Ende noch lange nicht in Sicht. Im Dezember 2020 wurde sie für ihr Lebenswerk von SWR4 Rheinland-Pfalz mit dem “SWR4 Musikpreis 2020“ ausgezeichnet.