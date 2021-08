"Die Konkurrenz, die zittert, bebt, wenn Holm zum neuen Hit anhebt" - dieser Spruch der Pop-Branche war keine Übertreibung: Gold in Südafrika, Erfolge in Japan, in Spanien und in den Ostblock-Staaten - so lautete 1972 die Zwischenbilanz. Die "Süddeutsche Zeitung" bescheinigte ihm, neben Reinhard Mey einer der wenigen akzeptablen deutschen Sängerkomponisten zu sein... Neuester Coup: "Meine Songs" - die erste in Eigenregie produzierte Platte.

