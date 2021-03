Vanessa Mai (28) begann ihre musikalische Karriere 2012 als Sängerin in der Band "Wolkenfrei". Inzwischen hat sie schon ihr siebtes Studioalbum veröffentlicht. Seit November 2020 moderiert Vanessa Mai das SWR YouTube-Format On Mai Way.

picture-alliance / Reportdienste dpa | Philipp von Ditfurth