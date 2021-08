Wolkenkratzer in der Nacht, ein einsamer Mann, der an einer Hausecke lehnt und seiner Liebe nachtrauert - so präsentierte sich 1983 Robin Gibb in „Another lonely night in New York“. Übrigens begann mit New York auch die Karriere der Gebrüder Gibb: „New York Mining Desaster 1941“ war 1967 der erste international erfolgreiche Song der Bee Gees. Der Titel ist etwas rätselhaft, da die Story mit der Stadt New York nichts zu tun hatte. Inspiration war vielmehr ein schweres Grubenunglück in Südwales.

SWR Polydor -

