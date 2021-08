Vorbei ist die schöne Ferienzeit. "Wenn man in der Schule sitzt, über seinen Büchern schwitzt und es lacht der Sonnenschein, dann möcht‘ man draußen sein" - etliche Künstler beschäftigen sich mit diesem Thema und hielten damit zwar nicht Einzug in den Schulbüchern, dafür aber in den Bestsellerlisten.

„Watt is en Dampfmaschin‘? Da stelle mer uns e mal janz dumm.“ Unvergessen der Physikunterricht von Professor Bömmel im Film „Die Feuerzangenbowle“. Der Film nach dem Roman von Heinrich Spoerl mit Heinz Rühmann als Oberprimaner Hans Pfeiffer (mit drei „f“) in der Hauptrolle entstand in den Kriegswirren des Jahres 1943. Nach der Fertigstellung verweigerte das Erziehungsministerium des braunen Machtregimes die Freigabe: in Anbetracht des herrschenden Lehrermangels gefährde dieser Film die Autorität der Lehrer und der Schule.

„Dieser Film ist ein Loblied auf die Schule, aber es ist möglich, dass die Schule es nicht merkt.“ (Zitat aus dem Vorspann des Films „Die Feuerzangenbowle“)

Antreten beim Direktor - Heinz Rühmann und Hans Leibelt in "Die Feuerzangenbowle" Imago Imago -

Eine willkommene Ablenkung vom Krieg

Heinz Rühmann, gleichzeitig Produzent des Films, ließ seine Beziehungen spielen und fuhr mit einer Filmkopie direkt zur Wolfsschanze, dem Führerhauptquartier. Er übergab dem Adjutanten von Reichsmarschall Hermann Göring die Filmrollen, bezog im Gästehaus Quartier und wartete. Zwei Tage später die ersehnte Nachricht: Göring und sein Stab hatten sich den Film angesehen und dabei köstlich amüsiert. Dies berichteten sie Adolf Hitler, der anordnete, dass der Film „unverzüglich für das deutsche Volk“ freizugeben sei. Die Premiere der „Feuerzangenbowle“ fand am 28. Januar 1944 in Berlin statt und war ein rauschender Erfolg.

Das fliegende Klassenzimmer

Szene aus "Das fliegende Klassenzimmer" (1973) Imago Imago/United Archives -

Genau zehn Jahre später feierte „Das fliegende Klassenzimmer“ seine Premiere. Erich Kästner hatte das Kinderbuch 1933 geschrieben, das 1954 erstmals verfilmt wurde: der Schriftsteller persönlich übernahm die Rolle des Erzählers und Peter Kraus feierte hier sein Leinwanddebüt. Die Internats- und Realschüler einer benachbarten Schule dachten sich die verrücktesten Streiche aus, um sich gegenseitig eins auszuwischen. Diese mündeten jedoch in handfeste Streitereien, die der Klassenlehrer Dr. Johannes Bökh, genannt Justus, zu schlichten vermochte. Noch populärer als das Original wurde die Zweitverfilmung im Jahr 1973 mit Joachim Fuchsberger in der Hauptrolle.

„Was wäre das Leben ohne die Schule? Diese einmalige Anstalt menschlicher Erziehung. Bedenken Sie, wir lernen nicht für die Schule, sondern für das Leben!“ (Zitat von Direktor Taft alias Theo Lingen aus „Die Lümmel von der ersten Bank“)

Lehrer an den Rand des Wahnsinns treiben

Theo Lingen und Uschi Glas in "Die Lümmel von der ersten Bank" Imago Imago/United Archives -

„Man fasst es nicht“ - die Streiche des Pepe Nietnagel alias Hansi Kraus füllten eine 7-teilige Filmreihe. Zwischen 1967 und 1971 sorgte er zusammen mit seinen Klassenkameraden für allerlei Schabernack, der die Lehrerschaft - oft als debile Charaktere dargestellt - an den Rand des Wahnsinns trieb. Zahlreiche namhafte Schauspieler wirkten mit und die Liste reichte von Uschi Glas, Hannelore Elsner und Willy Millowitsch über Harald Juhnke und Gustav Knuth bis hin zu Peter Alexander und Heintje. Die beiden Letztgenannten spielten 1969 in der Folge „Hurra, die Schule brennt“ die Hauptrollen.

„Man sollte sämtliche Pennen einfach anzünden, jeden Tag eine andere Katastrophe.“ (Zitat von Hansi Kraus als Pepe Nietnagel in „Hurra, die Schule brennt“).

Die Hymne aller Schüler von Extrabreit

SWR Metronome (Coverscan) -

„Hurra, hurra die Schule brennt“ der NDW-Band „Extrabreit“ geht übrigens auf diesen Filmtitel zurück. 1982 platzierte sich der Song, in dem Jugendliche das Abbrennen ihrer Schule feiern, in den Hitparaden. Die Band aus Nordrhein-Westfalen hatte es mit ihrer Musik schwer. Zwar liebten Teenager die fünf Jungs heiß, die Musikkritiker jedoch verschmähten sie als „NDW-Spaßkapelle“ und mit manchem Werk landeten sie auf dem Index der Radiostationen. Die Frankfurter Rundschau schrieb: „Mit dem fröhlich anarchistischen Schullied massierte die Gruppe wirkungsvoll den Nerv verbreiteter Schulverdrossenheit.“

"In Musik hab' ich 'ne Eins"

Conny Froboess bei bei Fotoaufnahmen für die Single "Mit dir möcht ich noch mal zur Schule geh'n" Imago Imago -

Im Laufe der Jahre wurde viel über die Schule gesungen. Mary Roos , die im Kindesalter noch als „Rosemarie“ firmierte, berichtete voller Stolz „In Musik hab‘ ich ’ne Eins“ und Conny Froboess bekannte „Mit Dir möcht' ich noch mal zur Schule geh'n“. Auch in so mancher Künstlerbiographie stößt man auf Ungeahntes: Ingrid Peters beispielsweise ist Diplom-Sportlehrerin, Bata Illic arbeitete vor seiner Schlagerkarriere im Lehrerberuf und Christian Anders war Besitzer einer Karateschule in München, in der er Kampfsport unterrichtete.

Vom Schlager in den Staatsdienst

SWR Bellaphon (Coverscan) -

Von den Musik- zu den Schulnoten: In Freudental im Kreis Ludwigsburg war Rudi Edelmann viele Jahre als Grundschullehrer tätig. Bevor er 1975 in den Staatsdienst eintrat, bereicherte er ab 1971 unter dem Pseudonym Manfred Morgan den deutschen Musikmarkt. Sein von ihm geschriebener Schlager „Zuerst kam die Sonne“ platzierte sich auf Anhieb dreimal in Folge in der ZDF-Hitparade und wurde zum Evergreen. Zwanzig Jahre später nahm sein Namensvetter Michael Morgan eine Neufassung davon auf, die bis heute häufig im Rundfunk zu hören ist.