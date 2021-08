Musik kennt keine Grenzen. Als aber die Berliner Mauer gebaut wurde, galt dies für den deutsch-deutschen kulturellen Austausch vom einen auf den anderen Tag nicht mehr. Erst Jahre später gab es wieder musikalische Brückenschläge.

Bärbel Wachholz und Fred Frohberg in westdeutschen Plattengeschäften, Heidi Brühl und Peter Beil auf ostdeutschen Plattentellern - alles kein Problem - zumindest nicht bis zum August 1961. Lizenzverträge zwischen westdeutschen Plattenfirma und der ostdeutschen Monopolgesellschaft Amiga sicherten den Schlagerfreuden den Austausch von Unterhaltung ungeachtet bestehender Grenzen. Diese Zusammenarbeit fand mit dem Mauerbau sein Ende und westdeutsche Interpreten verschwanden quasi über Nacht für etliche Jahre aus dem Katalog der Amiga.

Westdeutsche Hits wurden nachgesungen...

Um das entstandene Defizit auszugleichen ging man in der ehemaligen DDR verstärkt den Weg, westdeutsche Hits mit ostdeutschen Künstlern neu einzuspielen. Um keine Anstände mit besonders hellhörigen Zeitgenossen und der Zensur zu bekommen, wurde streng darauf geachtet, nur solche Titel zu covern, die möglichst unverfänglich waren und nichts mit Freiheit, Fernweh und anderen Sehnsüchten zu tun hatten. Nachdem die Politik im Dezember 1965 einen Rundumschlag machte und alles, was auch nur im weitesten Sinne mit dem Westen im Zusammenhang stehen könnte, auf den Index setzte, erfolgte die Abkehr vom kapitalistischen Ausland. Eigene Kräfte beherrschten die DDR-Schlagerlandschaft, ergänzt durch "Gastarbeiter" aus den sozialistischen Bruderländern.

Westfernsehen und Ostfernsehen Die Lehrer fragten ihre Schüler, ob denn die Uhr zu Hause im Fernsehen Punkte oder Striche hätte. Kurze Zeit später bekamen die Eltern der Kinder, die von Strichen berichtet hatten, Besuch von der Stasi. Sie wurden beschuldigt und durch die eigenen Kinder überführt, Westfernsehen zu sehen. Das war, zumindest eine Zeit lang, in der DDR verboten. Anders als die ARD-Uhr hatte die Uhr des Ostfernsehens nämlich Punkte...

Frank Schöbel steigt zum Teenager-Star auf

Es sollten noch Jahre ins Land gehen, bevor Frank Schöbel, der bereits 1964 die Bühnen im Ulbricht-Staat betrat und rasch zum Teenager-Star wurde, den musikalischen Austausch zwischen Ost und West wiederbeleben sollte. "Wie ein Stern" eroberte diesseits und jenseits der Grenzen die Hitparade und Frank Schöbel war der erste DDR-Schlagersänger, der im westdeutschen Fernsehen in der Sendung "Musik aus Studio B" auftreten durfte. Dabei wollte er dieses Lied zunächst gar nicht singen, da es ihm viel zu schnulzig war. Zudem schien er nur "zweite Wahl" zu sein, da zunächst ein Anderer als Interpret dafür vorgesehen war. Auf dem Notenblatt wurde der Name des ursprünglich vorgesehenen Künstlers etwas schlampig ausradiert, so dass immer noch lesbar war, was zuvor dort geschrieben stand.

Die Galerie der DDR-Künstler - vom Krug bis Karat

Die Brückenbauer von Karat

Ganz andere Brücken - im wahrsten Sinne des Wortes - schlug die Band "Karat". Deren Schallplattendebüt erfolgte in der DDR 1978 und ein Jahr später nahmen sie das Lied auf, das so etwas wie eine heimliche Hymne wurde: "Über sieben Brücken musst Du geh’n". Vorlage hierfür war die gleichnamige deutsch-polnische Liebesgeschichte des Leipziger Schriftstellers Helmut Richter, die er 1975 geschrieben hatte. In dieser Erzählung ohne Happy End kehrt in den Gedanken des Mädchens immer diese Zeile wieder, die all ihren Kummer, ihre Hoffnung und Zuversicht ausdrückte.

Aus der Zeile wird ein Lied

Zu diesem Zeitpunkt war "Über sieben Brücken musst Du geh’n" nicht mehr als eine Verszeile. Erst nachdem das DDR-Fernsehen Interesse an der Liebesstory zeigte und sie verfilmte, wurde während der Filmproduktion die Idee geboren, ein Lied daraus zu machen. Helmut Richter verfasste den Text und für die Filmmusik konnte der damalige Keyboarder und Komponist der Gruppe "Karat" Ulrich "Ed" Swillms gewonnen werden. Dieser erinnerte sich später, dass er "zwei Wochen auf diesen Text gestarrt hätte, bis er sich auf einmal vertonen ließ". 1979 kam der Song auf der LP "Albatros" - sowohl in Ost als auch West - in die Geschäfte, so dass das Lied auch diesseits der Mauer bald bekannt wurde. Im selben Jahr erfolgte der erste Auftritt von "Karat" in West-Berlin.

Ost und West und die sieben Brücken

Auch Peter Maffay wurde auf dieses Lied aufmerksam. Er besuchte "Karat" auf einem Konzert und bat um die Erlaubnis, den Titel aufnehmen zu dürfen. Seine Version erreichte 1980 erstmalig die Charts und konnte sich im Folgejahr bis unter die Top Ten vorarbeiten. Kurze Zeit darauf wurde auch das Original von "Karat" in den Hitparaden der alten Bundesländer notiert. Damit waren sie die erste DDR-Band, der dies gelungen war. 1989 brachte die Wiedervereinigung Ost und West auch musikalisch zusammen: der legendäre Erfolgstitel "Über sieben Brücken musst Du geh’n" kam erneut heraus. Diesmal mit Peter Maffay und Herbert Dreilich, dem Sänger der Band "Karat", im Duett - ein wahrhafter Song der Einheit.