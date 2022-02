Santiano mit "Nichts als Horizonte"

per Mail teilen

"Wenn die Kälte kommt" ist der Titel des aktuellen Longplays von Santiano.

"Lieder aus einem ganzen Jahrhundert der Seefahrt" erzählen sie in diesem Konzeptalbum und schlagen jetzt, im wärmenden Frühjahr, ein neues Kapitel auf: Der kraftvolle Song "Nichts als Horizonte" ist ein weiterer "Logbucheintrag" der großen Santiano-Expeditionsfahrt und lädt uns mit Bildern von "Wolken, grauem Himmel und rauer, blauer Weite" an den Nordpol ein, auf den Spuren von Polarforscher Arved Fuchs, dessen Kutter in Santianos Heimathafen Flensburg vor Anker liegt.

"Alle Mann an Deck!" lautet der Befehl, und obwohl nichts zu sehen ist als Horizonte in allen vier

Himmelsrichtungen, setzt die Mannschaft von Santiano die Segel, in der Hoffnung, eines Tages doch noch ein Ziel zu erreichen. Und irgendwann ertönt, auf die Suche nach gutem Wind, der hoffnungsvolle Ruf aus dem Ausguck: "Land in Sicht!" Und es verschwindet das ewige Bild des endlosen Ozeans, der ringsum nur wogende, wilde Wasserweiten kennt, und "nichts als Horizonte".