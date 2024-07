Roy Black - wie aus dem Rock 'n' Roller ein Schlagerstar wurde

Roy Black wollte eigentlich immer Rock 'n' Roll machen, doch mit Schlager kam der Erfolg. Mit Liedern wie "Ganz in Weiß", "Das Mädchen Carina" und "Dein schönstes Geschenk" eroberte der Sänger die Herzen der Fans.

Roy Black ist tot

Die Nachricht erschütterte Generationen von Schlagerfans: Roy Black ist tot. Er starb am 9. Oktober 1991 im Alter von 48 Jahren an einem Herzversagen in seiner Fischerhütte im oberbayerischen Heldenstein. Sein Bruder Walter hatte ihn dort leblos aufgefunden. Roy Black befand sich auf der Heimreise von Dreharbeiten in Österreich und legte auf dem Weg zu seinem Wohnort Herdecke einen Zwischenstopp in seinem Refugium ein, in dem er sich immer wohlgefühlt hatte. Obwohl seit diesem tragischen Ereignis mehr als dreißig Jahre vergangen sind, ist der Künstler unvergessen und bis heute besuchen viele Fans seine Grabstätte.

Christian Bruhn fand beim Aufräumen seines Archivs zufällig auf einem Tonband eine bislang unveröffentlichte Roy Black-Aufnahme aus dem Jahr 1981. Seinerzeit wurde der Titel von der Plattenfirma abgelehnt: "Zu düster und nicht zu seinem Image passend" lautete die Begründung. Als 1999 "Der Wanderpriester" auf den Markt kam, glich dies einer kleinen Sensation. SWR Polydor (Coverscan) -

So kam Roy Black zu seinem Künstlernamen

Der junge Gerhard Höllerich, der wegen seiner schwarzen Haarfarbe von allen nur "Blacky" gerufen wurde, liebte den Rock 'n' Roll. Schon zu Schulzeiten machte er Musik und 1963 gründete er mit Freunden die Band "The Canons". Seine Truppe nutzte jede Gelegenheit, öffentlich aufzutreten und nach den Shows meldeten die Lokalzeitungen: "Er macht den Teenagern die Hölle heiß." Die Kunde von dem begabten Lokalmatador drang bis nach Köln zum Produzenten Hans Bertram. Dieser nahm ihn unter Vertrag und verpasste ihm den Künstlernamen Roy Black.

Doch sein Wunsch, als Rock'n'Roller Karriere zu machen, erfüllte sich nicht. Vielmehr wurde er als "Star der weichen Welle" etabliert und blieb in dieser Schublade zeitlebens wider Willen gefangen. "Du bist nicht allein", "Ganz in Weiß" oder "Dein schönstes Geschenk" - seine Hits verkauften sich millionenfach und brachten ihm Auszeichnungen aller Art. Die Filmindustrie meldete sich und bald ließ der smarte Sänger auch die Kinokassen klingeln. Bis 1974 kamen ein Dutzend Filme zusammen.

"Ganz in Weiß" war sein erster Nummer 1-Hit und knackte die Millionengrenze. Am 25. Januar 1968, seinem 25. Geburtstag, erhielt er dafür seine erste "Goldene Schallplatte". Das Lied wurde zu seiner Visitenkarte. SWR Coverscan (Polydor) -

Roy Black - Krisen und gesundheitliche Probleme

In den 70er Jahren folgte ein Karriereknick. Zwar verkauften sich seine Singles noch relativ stabil, seine LP-Produktionen hingegen blieben Ladenhüter. Roy Black trennte sich von seinem Produzenten Hans Bertram, was Streitigkeiten nach sich zog, die auch die Presse interessiert verfolgte. Außerdem berichtete sie über Alkoholeskapaden und seine bevorstehende Hochzeit. Der Mädchenschwarm - verheiratet und trinkfest - das nahmen ihm die Fans übel.

Verschwiegen wurde hingegen, dass er gesundheitliche Probleme mit dem Herzen hatte. Sein Tontechniker erinnerte sich in einem Interview, das Roy Black bei anstrengenden Studioaufnahmen schnell außer Atem kam. Um den Puls zu beruhigen und seine Stimme geschmeidig zu halten, stand darum stets ein Becher heißer Milch mit Honig in der Regie.

"Es gab Zeiten, da hätte ich das Telefonbuch hoch und runter singen können, es wäre ein Hit geworden. Ist es da nicht normal, dass das Publikum mich und meine Lieder satt hat?"

Der Wendepunkt in der Karriere von Roy Black

Wolfgang Kaminski brachte wieder frischen Wind in die Karriere. Mitte der 70er Jahre schien der Tiefpunkt überwunden, als Ralph Siegel ihm mit Liedern wie "Sand in Deinen Augen" zu einem Neuanfang verhalf.

"Viel Spaß auf der Bühne und lange Gespräche an der Hotelbar" - auf diesen Nenner brachte G.G. Anderson die Zusammentreffen mit Roy Black. Er bleibt ihm in Erinnerung als "intelligenter Kollege, mit dem ich über Gott und die Welt philosophieren konnte."

Roy Black als Schauspieler in "Ein Schloß am Wörthersee"

In den 80er Jahren bewies er, dass er immer noch zum Superstar taugte und platzierte sich mit Liedern wie "Mona" oder "In Japan geht die Sonne auf" in den Hitparaden. 1986 brachte ihn ein Zusammenbruch nur kurz aus dem Tritt und mit zwei neuen Herzklappen kehrte er bald wieder zu seinem Publikum zurück. Die Verpflichtung für die TV-Serie "Ein Schloß am Wörthersee" führte ihn 1990 als Hotelchef Lennie Berger vor die Kameras und Millionen Fernsehzuschauer saßen begeistert vor den Bildschirmen. Autoren wie Drafi Deutscher oder Dieter Bohlen schrieben ihm neue Hits.

Es war ihm nicht mehr vergönnt, den Erfolg seines Albums "Rosenzeit" zu erleben. Es kletterte 1991 bis auf Platz 5 der Hitparade und wurde mit "Platin" ausgezeichnet. SWR Coverscan- East West Records

Roy Black und seine Tochter Nathalie

Doch der neue Höhenflug, der privat mit der Geburt seiner Tochter Nathalie gekrönt wurde, endete jäh mit seinem völlig überraschenden Tod. Sein bewegtes Leben, in dem der Künstler ein immenses Arbeitspensum bewältigte, wurde 1996 mit Christoph Waltz in der Hauptrolle verfilmt. Zudem kam es im Jahr 2000 als Musical unter dem Titel "Ganz in Weiß" auf die Bühne.

Roy Black - der Steckbrief