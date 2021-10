Roy Black - wie aus dem Rock'n'Roller ein Schlagerstar wurde

Schlagersänger? Das wollte Roy Black nie wirklich sein. Trotzdem eroberte er mit Schlagern wie "Ganz in Weiß", "Das Mädchen Carina" und "Dein schönstes Geschenk" die Herzen der Fans. Dabei wollte er eigentlich ganz andere Musik machen.

Roy Black in den 1980er Jahren picture-alliance / Reportdienste picture alliance / United Archives | United Archives / kpa

Roy Black liebte Elvis Presley, Bill Haley und Roy Orbison

Der junge Gerhard Höllerich, der wegen seiner schwarzen Haarfarbe von allen nur "Blacky" gerufen wurde, liebte die Lieder von Elvis Presley, Bill Haley und Roy Orbison. Schon zu Schulzeiten machte er Musik und gründete 1963 mit Freunden die Band "The Canons". Die Lokalzeitungen meldeten nach den Auftritten "Er macht den Teenagern die Hölle heiß", und die Kunde vom begabten Nachwuchssänger hörte auch der Produzent Hans Bertram.

Die erste Single Am 2. September 1964 stand Roy Black mit seinen "Canons" in München im Plattenstudio, um die erste Single ("My little Girl"/"Sweet Baby mein") aufzunehmen.

Wie aus Gerhard Höllerich Roy Black wurde

Hans Bertram nahm ihn unter Vertrag und Gerhard Höllerich bekam den Künstlernamen Roy Black verpasst. Sein Traum als Rock ’n’ Roller Karriere zu machen endete bald - denn seine ersten Platten waren Fehlschläge. Hans Bertram verordnete einen Kurswechsel und nur widerwillig nahm Roy den Schlager "Du bist nicht allein" auf. Sein Produzent hatte richtig gehandelt, denn im Sommer 1965 gelang damit der Einzug in die Top Ten der Verkaufshitparaden. Dies war Fluch und Segen zugleich: Roy Black wurde zum "Star der weichen Welle" und blieb zeitlebens in dieser Schublade gefangen.

Die besten Plattencover von Roy Black

Der Durchbruch mit "Ganz in Weiß"

Als die Autoren Rolf Arland und Kurt Hertha zufällig an einem Geschäft für Brautmoden vorbeigingen, entdeckten sie den Slogan "Ganz in Weiß". Daraus entstand das Lied, welches Roy Black den endgültigen Durchbruch bringen sollte. Anfang 1966 brach er damit alle Rekorde. Im Laufe der Jahre gingen rund zweieinhalb Millionen Exemplare über die Ladentische. Nur Roy Black fühlte sich damit nicht wohl und bezeichnete den Titel als "unmögliche Schnulze".

Weitere Hits wie beispielsweise "Good Night, my Love", "Frag‘ nur Dein Herz" oder "Meine Liebe zu Dir" folgten Schlag auf Schlag - und Roy Black führte von nun an regelmäßig die Verkaufslisten an.

Mit den Stars der ZDF-Hitparade auf Tournee

Chris Roberts (l-r), Daliah Lavi, Roy Black und vorn die Norwegerin Anita Hegerland picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Foto: Hans Dürrwald

Mit "Ich denk‘ an Dich" war Roy Black 1969 in der ersten Ausgabe der "ZDF-Hitparade" bei Dieter Thomas Heck zu Gast und gewann dreimal in Folge. Mit ihm und einigen sehr populären Stars wie Manuela, Ronny, Bernd Spier oder Rex Gildo ging der Sänger auf Tournee. Dann kam sein Management auf eine neue Vertriebsidee für seine Lieder.

Mit Uschi Glas und den "Pauker"-Filmen zum Kinostar

1967 wurde Roy Black für das Kino entdeckt und stand in "Paradies der flotten Sünder" erstmals vor der Kamera. Ein Jahr später folgte "Immer Ärger mit den Paukern", wofür er mit der "Goldenen Leinwand" ausgezeichnet wurde. In diesem Streifen war Uschi Glas erstmals seine Filmpartnerin. Außerdem drehte er u.a. mit Heidi Kabel, Theo Lingen, Lex Barker, Georg Thomalla oder Peter Weck. Stets wurden die neuesten Lieder von Roy Black in die Handlung integriert, sodass sie auch via Leinwand das Publikum erreichten.

Filmszene mit Roy Black und Uschi Glas imago images Imago/United Artists -

Roy Black war ein Liebling der Bravo-Leser

Roy Black erhielt im Laufe seiner Karriere zahlreiche Auszeichnungen. Hinzu kamen etliche Preise der Jugendzeitschrift "Bravo" und im Besonderen der "Goldene Bravo-Indianer" - für die Zuneigung von Hunderttausenden von Lesern. Von Anfang an begleitete das Blatt seine Karriere und berichtete über ihn in 28 Titelgeschichten. Als Anerkennung für diese Unterstützung bastelte Roy Black den "Bravo"-Redakteuren eigenhändig aus Sperrholz eine kleine, golden angestrichene Rampe, die sein goldenes Karriere-Sprungbrett darstellen sollte.

Was in der Öffentlichkeit verschwiegen wurde Roy Black plagten Herzprobleme. Sein Tontechniker erinnerte sich in einem Interview, dass der Sänger bei anstrengenden Studioaufnahmen schnell außer Atem kam. Um seinen Puls zu beruhigen und seine Stimme geschmeidig zu halten stand stets ein Becher heißer Milch mit Honig bereit.

Karriereknick und Alkoholeskapaden

Anfang der 1970er Jahre folgte für Roy Black der erste Karriereknick. Zwar verkauften sich seine Singles noch relativ stabil, doch die LP-Produktionen hblieben Ladenhüter. Der Sänger trennte sich von seinem Produzenten Hans Bertram. In der Presse hatte er mit Alkoholeskapaden, der bevorstehenden Hochzeit sowie mit seinen Steuerschulden keine guten Schlagzeilen.

"Es gab Zeiten, da hätte ich das Telefonbuch hoch und runter singen können, es wäre ein Hit geworden. Ist es da nicht normal, dass das Publikum mich und meine Lieder satt hat?"

Großes Comeback mit der Fernsehserie "Schloss am Wörthersee"

"Ein Schloss am Wörthersee": Roy Black mit Pierre Brice, Julia Biedermann und Julia Kent picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / KPA Copyright | 90060/KPA

1985 bewies Roy Black, dass er immer noch zum Superstar taugte und setzte sich mit seinen Singles "Mona" und "In Japan geht die Sonne auf" in den Hitparaden fest. Ein Zusammenbruch brachte ihn 1986 nur kurz aus dem Tritt und mit zwei neuen Herzklappen kehrte er bald wieder zu seinem Publikum zurück. Die Verpflichtung für die TV-Serie "Ein Schloss am Wörthersee" führte ihn 1990 als Hotelchef Lennie Berger vor die Kameras und Millionen Fernsehzuschauer saßen begeistert vor den Bildschirmen. Autoren wie Drafi Deutscher oder Dieter Bohlen schrieben ihm neue Hits.

Am 9. Oktober 1991 fand dies alles ein jähes Ende - Roy Black starb an Herzversagen. Als die Medien von seinem Tod berichteten, trauerten Generationen von Schlagerfans. Sein Grab ist mittlerweile zur Pilgerstätte geworden.

Roy Black - der Steckbrief