Welchen Grund könnte es geben, zu Hause 12 Weihnachtsbäume zu haben? Sänger Ross Antony verrät, warum er in der Adventszeit gerne dick aufträgt, welche Leidenschaft er mit Giovanni Zarrella teilt und was sein Mann mit seiner neuen Single zu tun hat.

Bei Ross Antony gehen im Advent auf Knopfdruck alle Lichter an

Mitte November und alles schon geschmückt? Für Ross Antony eine Selbstverständlichkeit. Bei dem Sänger zu Hause stehen schon früh alle Zeichen auf Advent und Weihnachten. Im Garten hängen die Lichterketten, auf der Terrasse gibt's einen Glühweinstand und im Haus stehen sage und schreibe 12 Weihnachtsbäume! Dass bei allen auf Knopfdruck die Lichter angehen, hat Ehemann Paul so eingerichtet, schließlich ist er "technisch sehr begabt".

Das Schönste an der Adventszeit ist für mich, dass es abends immer früher dunkel wird, dass es kälter wird und dass man in diese Atmosphäre kommt.

Zur besonderen Atmosphäre dieser Zeit gehören für Ross auch die Weihnachtsmärkte und der Glühwein. Egal wo er sei, er besuche immer unterschiedliche Märkte, nehme etwas für den Baum mit nach Hause und trinke Glühwein: "Ich bin ein Glühwein-Fan!"

Woher kommt die Begeisterung für Advent und Weihnachten?

Die Inspiration für so viel Glitzer stammt bei Ross Antony noch aus der Kindheit. Er habe damals immer die übertriebene Deko in amerikanischen Weihnachtsfilmen gesehen und wollte es dann zu Hause auch so haben: "Ich wollte ein bisschen amerikanisch werden." Außerdem sei der Sänger in der Weihnachtszeit viel unterwegs und könne nur wenige Tage daheim genießen – dafür dann eben so intensiv wie möglich.

Mamas Rezepte sind ein Backbuch wert

Wer backt die besten Plätzchen? Mama natürlich! Und genau deswegen geht für Ross Antony ein Herzenswunsch in Erfüllung: Der Engländer bringt gemeinsam mit seiner Mutter Vivien 2024 ein Backbuch heraus. Backfans erwarten vor allem typisch englische Rezepte – aber nicht nur für Plätzchen oder Lebkuchen, also "Gingerbread". Es soll fürs ganze Jahr etwas dabei sein und Mama freue sich sehr, dass sie ihre Rezepte weitergeben darf. Für den Sohnemann hängen da viele Erinnerungen dran, denn "ich war immer in der Küche, als sie gebacken hat".

Was Mann Paul mit der neuen Single "Ich hab Fieber" zu tun hat

"Ich hab Fieber" singt Ross Antony auf seiner neuen Single. Das habe natürlich nicht mit einer Erkrankung zu tun, sondern mit Liebe, verrät der Sänger im Interview mit SWR4. Denn der Song erzählt die wunderschöne Geschichte, wie er seinen Mann Paul Reeves kennengelernt hat. 24 Jahre sind die beiden jetzt schon ein Paar, seit Dezember 2017 sind sie offiziell verheiratet.

Wir sind jetzt so lange zusammen und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das Leben irgendwann ohne ihn sein wird.

Und wenn Sie glauben, das habe einfach nur viel mit Gewohnheit zu tun, dann kennen Sie Ross Antony nicht. Denn der hat natürlich immer noch "Fieber", wenn er seinen Mann sieht und freut sich, wenn er nach Hause kommt. Premiere hat die neue Single übrigens in der "Giovanni Zarrella Show" – bei dem Sängerkollegen, mit dem ihn besonders viel verbindet.

Die gemeinsame Leidenschaft von Ross Antony und Giovanni Zarrella

Ross Antony und Giovanni Zarrella kennen sich noch aus ihrer gemeinsamen Zeit bei "Bro'Sis". In der Popband der Nuller-Jahre haben die beiden zusammen Musik gemacht. Daraus sei eine "ernste, echte Freundschaft" geworden, erzählt Ross Antony im Interview.

Ross Antony und Giovanni Zarrella mit der Popband Bro'Sis (August 2002) – hätten Sie die beiden erkannt? Ross ist der Blonde in der Mitte, Giovanni ganz rechts im Bild. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Beide hätten darum gekämpft sich in der Branche durchzusetzen und hätten das Glück bis heute das zu machen, was auch ihre Leidenschaft ist. Dafür sei der Engländer sehr dankbar.