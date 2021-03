Vom Tontechniker zum Plattenmillionär - dieses Märchen wurde für Wolfgang Roloff wahr. Als "Ronny" begeisterte er mit seinem wohlklingenden Bass-Bariton jahrelang das Publikum.

Wolfgang Roloff alias Ronny hatte bereits seit Mitte der 1950er Jahre im Musikgeschäft solistisch und im Ensemble gearbeitet. Nebenbei interessierte er sich - als gelernter Tontechniker - für alle möglichen technischen Tricks und experimentierte auf dem Gebiet der „Multitrack-Aufnahmen“. So gelang es ihm, nur mit Gitarre, Bass und den Möglichkeiten der Technik ein ganzes Orchester auf Platte bringen. Er baute ein eigenes Studio auf und erarbeitete sich einen guten Ruf als Tonmeister, der über den norddeutschen Raum hinausreichte.

Von Clementine zu Caroline

Im Sommer 1963 fiel ihm der amerikanische Western-Song „Oh my Darling Clementine“ in die Hände. Er bearbeitete ihn zeitgemäß und aus Clementine wurde Caroline. Mehr aus Jux und Tollerei nahm er den Titel selbst auf und legte das fertige Band in eine Schublade. Einige Wochen später besuchte der Produzent Horst Fuchs das Bremer Studio. Der Produzent hörte sich den Titel an, schien nicht abgeneigt zu sein und nahm das Band zur Plattenfirma mit. Ohne jegliche Werbung und in einer relativ schmucklosen Plattenhülle kam „Oh my Darling Caroline“ auf dem Telefunken-Label im Januar 1964 auf den Markt. Aus Wolfgang Roloff wurde „Ronny“.

Pate für den Künstlernamen „Ronny“ stand Ron Jenkins, Mitglied der damals populären Gruppe „Die Nordwinds“, der von seinen Freunden nur Ronny gerufen wurde.

Konkurrenz belebt das Geschäft

Der Start verlief schleppend und kaum jemand nahm Notiz von dem neuen Sänger. Zudem stand unerwartet Konkurrenz ins Haus: „Oh my Darling Caroline“ hatte Roloff seinem Musikerkollegen Rolf Simson angeboten - zu einem Zeitpunkt, als an eine „Ronny“-Veröffentlichung noch niemand dachte. Der griff zu und bot die Aufnahme der Polydor an, die zügig eine Version mit Rolf Simson unter dem Pseudonym „Jim Robson“ veröffentlichte und ihm sogar zu einem Fernsehauftritt verhalf.

Die PR-Abteilung denkt sich einen Nachnamen aus

Doch das Blatt wendete sich. Der Funk spielte die Platte, der Umsatz der Ronny-Version florierte. Aus der Nachricht „gestern 3.000 Platten in Deutschland verkauft“ wurde nach einigen Tagen „wir können nicht mehr liefern.“ Sensationelles war gelungen: mit den Plattenumsätzen von einem uralten Volkslied sprengte Ronny die Millionengrenze. Plötzlich stand er im Rampenlicht und alle wollten mehr über diesen Sänger erfahren, von dem man bislang nicht einmal ein Foto kannte. Die PR-Abteilung der Plattenfirma wurde kreativ und erdachte eilends für ihn den Nachnamen „Berger“, der allerdings bald sang- und klanglos in der Versenkung verschwand.

Für einen Westernsänger zu korpulent

Deutschland hatte einen neuen Westernsänger, von dessen Aussehen die Plattenfirma konkrete Vorstellungen hatte: er möge etwas an Gewicht abnehmen, da er für einen Wildwesthelden zu korpulent sei, hieß es aus den Chefetagen. Seine Fans und den Künstler selbst interessierte das wenig. Ohnehin arbeitete er viel lieber im Hintergrund. Viel mehr beschäftigte ihn, dass seine Sänger-Karriere wenig Zeit für seinen Hauptberuf übrig ließ und er die Aufträge in seinem Tonstudio kaum erfüllen konnte.

"Hör hin, schau zu!" Ronny (vorn) und Peter Beil albern in einer Drehpause der Fernsehserie von 1966 dpa Bildfunk picture alliance / United Archives/Pilz

Entdecker eines holländischen Jungstars

1967 wurde er im Rahmen seiner Produzententätigkeit auf einen zwölfjährigen Jungen aus Holland aufmerksam. Er holte den jungen Mann vor die Mikrofone seines Studios, nahm mit ihm den Titel „Mama“ auf und machte ihn zu einem der größten Kinderstars der Musikgeschichte - sein Name: Heintje. Für ihn schrieb er Erfolge wie „Ich bau‘ Dir ein Schloss“ oder „Schneeglöckchen im Februar“, die Ronny zu einem der Umsatz-Millionäre unter den Produzenten machten.

Erfolgreich gegen Konkurrenten wie die Beatles

Das internationale Showbusiness wollte den Mann kennenlernen, der dem deutschen Schlagermarkt einen solchen Aufwind durch die Entdeckung des Kinderstars beschert hatte. Die damit verbundenen Verpflichtungen zwangen ihn, die eigenen Gesangsambitionen zurückzustellen. Doch er hatte die Rechnung ohne seine Anhänger gemacht, die ihn bestürmten, eigene neue Platten aufzunehmen: „Fan-Clubs und tausende Briefe überzeugten mich, dass meine Lieder ankommen.“ Ronny wurde über sechs Jahre lang zum Dauerbrenner auf dem deutschen Schallplattenmarkt, trotzte allen musikalischen Moden und setzte sich gegen Beatles-, Rolling Stones- und Underground-Fieber erfolgreich durch.

Bis Anfang der 1970er Jahre veröffentlichte Ronny regelmäßig neue Schallplatten, danach legte er seinen Schwerpunkt wieder auf die Arbeit in seinem Tonstudio. Obwohl nur noch ganz vereinzelt neues Material von ihm erschien, blieb er beim Publikum unvergessen. Am 18. August 2011 verstarb Ronny im Alter von 81 Jahren in seiner Heimatstadt Bremen.