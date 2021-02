per Mail teilen

Damit hat Roland Kaiser eine weitere Hit-Single aus seinem Erfolgsalbum "Alles oder Dich" auskoppelt.

"Carpe diem", nutze den Tag, lautet ein lateinisches Sprichwort. Übersetzt in Schlager heißt das "Gegen die Zeit".

"Gegen die Zeit" ist Kaisers ganz persönliches Plädoyer, jeden Augenblick in vollen Zügen zu genießen. Momente, in denen die Zeit vor Lebenslust scheinbar stehenzubleiben scheint und man der Vergänglichkeit ein Schnippchen schlägt. Ein Hoch darauf, dass es nie zu spät ist für neue Anfänge. Und gerade in Zeiten wie diesen, sehen sich alle nach Neuanfängen.