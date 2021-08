1982 stand die erste Tournee von Roland Kaiser an. Neben seinen Hits sang Kaiser auch internationale Songs wie z. B. von Neil Diamond oder Frank Sinatra. Dazu gab es eine besondere Zugabe: auf die Melodie des Bee Gees-Hits „Words“ sang er diesen Text: "Das, was man so selten sagt, ist das, was uns zusammenhält. Vertrauen in jeden neuen Tag, und in die Zukunft dieser Welt." Während dieser Zeit drehte sich auf den Plattentellern höchst erfolgreich "Manchmal möchte ich schon mit Dir".

SWR Hansa (Coverscan)

Bild in Detailansicht öffnen