Richard Chamberlain ist vor allem als Schauspieler berühmt – doch er war auch als Sänger erfolgreich! Seine Rollen in Serien wie "Die Dornenvögel" oder "Shogun" machen ihn unvergessen. Auch in Filmen wie "Die drei Musketiere" wirkte er mit. Seine Karriere ging jedoch darüber hinaus: Denn Chamberlain veröffentlichte auch als Sänger etliche Platten und trat sogar am Broadway auf – entdecken Sie seine musikalische Seite!