Anfang der 1950er Jahre zählte René Carol zu den Spitzenstars des deutschen Schlagers und galt als absoluter Frauenliebling mit unverwechselbarer Stimme. Sogar die holländische Königin Juliana gehörte zu seinen Fans.



Zugegeben, der bürgerliche Name Gerhard Tschierschnitz taugt nicht für das Showgeschäft. Aber es war auch nicht vorgesehen, dass der in Berlin-Marienfelde geborene spätere Sänger dort einmal landen sollte. Der Hobby-Gitarrist und Liebhaber italienischer Volkslieder wollte Ingenieur werden. Oder Maler und Karikaturist. Bereits im Alter von 13 Jahren hatte er seine eigene große Ausstellung.

Als Kunstmaler in französischer Gefangenschaft

All dies geriet mit dem beginnenden Weltkrieg zur Nebensache. Auf den Fliegerhorsten in Italien und Frankreich, wo er stationiert war, leistete ihm seine mitgebrachte Gitarre gute Dienste. Als talentierter Imitator unterhielt er seine Kameraden mit Schlagern von Zarah Leander, Hans Moser, Theo Lingen oder Hans Albers. Zum Kriegsende geriet er in Sigmaringen in französische Kriegsgefangenschaft und musste in einem Bergwerk in der Auvergne unter Tage schuften. In der Freizeit besann er sich auf seine Begabung und begann wieder mit der Malerei. Der Bergwerksarzt fand großen Gefallen an seinen Werken und holte ihn als Kunstmaler in seine Villa. Mit Landschaften und Portraits verdiente er nun Geld, das er nur für einen einzigen Zweck zusammensparte: er wollte fliehen.

Ein falscher Pass unter dem Namen René Carol

René Carol (1970) Imago Imago/teutopress -

Im April 1946 machte er sich auf den Weg nach Paris. Nacht für Nacht sang er im Pariser „Tabarin“ sentimentale Serenaden zur Gitarre. Er führte ein angenehmes Leben, denn seiner Stimme und seines Aussehens wegen hielten ihn alle für einen Italiener. Das französische Publikum sah in ihm einen zweiten Tino Rossi. Ein windiger Zeitgenosse organisierte ihm einen falschen Pass auf den Namen „René Carol“, der ihm ermöglichte, nach Deutschland zu fliehen. Über Saarbrücken und Köln gelangte er unter abenteuerlichen Umständen nach Hamburg, wo er die Bekanntschaft mit der Volkssängerin Maria Kloth machte, die ihn für ihr kleines Theater engagierte. Als "Karol, die Stimme mit den 30 Variationen" war er bald die Attraktion auf zahlreichen Kleinkunstbühnen.

Angst vor großen Orchestern

Freunde empfahlen ihm, bei Kurt Feltz, dem damaligen Hauptabteilungsleiter für musikalische Unterhaltung beim NWDR, vorstellig zu werden. René Carol fuhr nach Köln und sang vor. Spontan bot Feltz ihm einen Vertrag an und wollte sofort Aufnahmen mit ihm machen. Doch es gab ein Problem: René Carol, der sich bislang nur selbst auf der Gitarre begleitet hatte, war es nicht gewohnt, mit großem Orchester zu singen und hatte davor regelrecht Angst. Erst nach und nach konnte das Lampenfieber abgebaut werden und im April 1949 entstand die erste Schallplattenaufnahme "Am Zuckerhut".

Rote Rosen, rote Lippen und ein Straßenkreuzer

Der deutsche Troubadour mit dem so französisch klingenden Namen ist der Inbegriff der Schlagerromantik in der beginnenden Wirtschaftswunder-Zeit der 1950er und später auch frühen 1960er Jahre. Der in Berlin geborene Tausendsassa gehörte damals zu den beliebtesten Schlagersängern seiner Zeit – und dieses Album dokumentiert seine Hits und Erfolge. SWR SWR - Montage: SWR

René Carol gewann die Herzen des - vor allem weiblichen - Publikums im Sturm. Hit reihte sich an Hit und mit „Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein“ gelang 1952 ein Bestseller. Ganz Deutschland summte den Schlager, der über eine halbe Million Mal verkauft wurde. Dafür erhielt er die erste goldene Schallplatte in Nachkriegsdeutschland. Die Gitarre, sein weißer Bühnenanzug und der amerikanische Straßenkreuzer der Marke Chrysler wurden zu seinem Markenzeichen. Der Sänger befand sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere und die Verkäufe seiner Schlager machten ein Viertel des Jahresumsatzes seiner Plattenfirma aus.

Während einer öffentlichen Veranstaltung Mitte der 1950er Jahre sang René Carol eine selbst gedichtete Parodie auf seinen Hit "Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein". Dabei zog er die neu gegründete Bundeswehr und Theodor Blank - den ersten Verteidigungsminister der BRD - durch den Kakao: "Stubendienst man scheuert und fegt, ganz unentwegt alles sich regt, / den Verstand jedoch ganz allein schläfert man langsam ein. / Doch bei uns wird das ja alles anders sein / denn der Bundesstaat zieht erst Minister ein / und das neue Rückgrat unserer Armee / wird Minister Blank a. D."

Vertragsverlängerung im Knast

René Carol Imago Imago/teutopress -

Doch der Ruhm hatte auch Schattenseiten: die verdienten Millionen verjubelte er im Handumdrehen. Er geriet in die Schlagzeilen, von Führerscheinentzug, gepfändeten Gagen und Steuerschulden war die Rede. Veranstalter verpflichteten ihn nur noch ungern. "Ich war ja völlig verrückt auf Autos, Alkohol und Frauen", sagte er später in einem Interview. Doch die Fans verziehen ihm sämtliche Eskapaden, er blieb der Herzensbrecher, dem die Damen zu Füßen lagen. Auch sein Entdecker Kurt Feltz hielt zu ihm: 1956 unterschrieb René Carol die Verlängerung seines Plattenvertrages im Gefängnis, in das er wegen eines Verkehrsdeliktes in Verbindung mit fahrlässiger Körperverletzung einrücken musste.

Kein "Heimweh" mit René Carol

Der nächste große Hit sollte sich erst vier Jahre später einstellen: 1960 gelang ihm mit „Kein Land kann schöner sein“ ein grandioses Comeback. Dabei lag der nächste Millionenseller schon viel früher so nah: Als der Dean Martin-Hit „Memories are made of this“ in deutscher Sprache unter dem Titel „Heimweh“ aufgenommen werden sollte, war René Carol als Interpret vorgesehen. Nachdem er aber nicht erreichbar war, produzierte man den Titel stattdessen mit dem Newcomer Freddy Quinn…

Bis 1973 veröffentlichte René Carol regelmäßig neue Schallplatten, die allerdings nicht mehr an die Verkaufserfolge der Anfangszeit heranreichten. Als Mitte der 1970er Jahre in Deutschland die Nostalgiewelle startete und René Carol zur gleichen Zeit sein 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern konnte, hofften viele auf ein weiteres Comeback des Sängers. Es war vergebens, denn zwei Tage vor seinem 58. Geburtstag verstarb er an einer Krebserkrankung.