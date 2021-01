Renate Kern zählte zu den „Unverwechselbaren“ - eine einprägsame Stimme, stampfender Beat und aufmunternde Texte waren ihr Erfolgsrezept. Wir blicken auf die Karriere einer früh verstorbenen Künstlerin, die jetzt 75 Jahre alt wäre.

Der Aufenthalt in den USA als Austauschschülerin war schuld daran, dass Renate Poggensee - so ihr bürgerlicher Name - Sängerin und nicht, wie zuerst angestrebt, Lehrerin wurde. Per Zufall kam sie an einen Regionalsender und erhielt so in Detroit die Gelegenheit, erste Aufnahmen zu machen. Nach der Rückkehr in die Heimat ließ sie die Musik nicht los und sang in einer Amateurband, die sich „The Foot Tappers“ nannte.

Werner Last entdeckte Renate Kern

Der Zufall war ein weiteres Mal im Spiel, als sie im Rahmen eines Sängerwettbewerbs auftrat. Im Publikum saß ein beeindruckter Werner Last, der zu dieser Zeit für die Polydor als Produzent tätig war. Er nahm sie unter seine Fittiche, verpasste ihr den Künstlernamen „Kern“ und steuerte mit ihr geradewegs auf Erfolgskurs. Das Debüt „Kiss and shake“ erschien 1965 und wurde auch als „Now and then“ für den internationalen Markt produziert.

Der Einstieg war vielversprechend und so nahm sie nach bestandenem Abitur Gesangs- und Schauspielunterricht und bald zählte sie zu den etablierten Künstlerinnen im deutschen Schlagergeschäft. Da das herkömmliche "Liedgut" nicht zu ihrer herben Stimme und etwas burschikosen Ausstrahlung passte, kamen die Plattenbosse auf die Idee, sie als „gute Freundin“ und „Ratgeberin für alle Lebenslagen“ zu vermarkten.

Renate Kern 1970 bei einem Auftritt in der ZDF Hitparade Imago imago/United Archives

Aufgebaut als "Gute Freundin"

Diese Masche kam an, denn ihre gesungenen Weisheiten wie „Lass’ doch den Sonnenschein“, „Lieber mal weinen im Glück“ oder „Du musst mit den Wimpern klimpern“ waren durchschlagende Erfolge. Diese waren nicht nur auf Deutschland beschränkt, denn ihre Platten erschienen teilweise auch in englischer Sprache. Darüber hinaus nahm sie an mehreren internationalen Festivals teil und Tourneen führten sie ins benachbarte Ausland.

„Renate hatte etwas, was man nicht lernen kann - Personality“. So beschrieb sie rückblickend Dieter Thomas Heck, in dessen ersten „ZDF-Hitparade“ sie mit von der Partie war. Während ihre Singles eher „leichte Kost“ beinhalteten, zeigten die von ihr aufgenommenen LPs und vor allem ihre Bühnenprogramme die Künstlerin von einer ganz anderen Seite. Internationale Standards, Folklore, Chansons und Musical gehörten hier zu ihrem Repertoire.

Die Jahre 1968 bis 1970 waren zweifelsohne die erfolgreichsten in ihrer Karriere. Sie war gern gesehener Gast in allen möglichen Radio- und TV-Sendungen, ein vierwöchiges Gastspiel führte sie nach Hongkong und James Last nahm sie mit auf Welttournee. Selbst als Darstellerin im Beat-Musical „Was ihr wollt“ konnte sie 1970 in der Rolle der Viola mit ihren Schauspielfähigkeiten überzeugen.

Alle Blumen brauchen Sonne

Im selben Jahr trat sie beim „Deutschen Schlagerwettbewerb“ an und galt bereits im Vorfeld als Anwärterin für die vordersten Plätze. Und wirklich erreichte ihr Lied „Alle Blumen brauchen Sonne“ den zweiten Platz. Daran, dass genau diese Liedzeile Jahre später auf ihrem Grabstein stehen sollte, dachte zu diesem Zeitpunkt niemand.

Nach den Erfolgen folgte der Abstieg

Renate Kern war eine feste Größe im Showgeschäft geworden. Ihre hohe Popularität spiegelte sich auch in rund 200 Fanclubs wieder. Trotz allen Erfolgen blieb sie bodenständig. Mit Fleiß, Ehrgeiz und einem hohen Pflichtbewusstsein hatte sie es zu Vermögen gebracht. Ihre Einkünfte machten es ihr nun möglich, sich den Wunsch nach einem Eigenheim zu erfüllen. Bei der Grundsteinlegung mauerte sie ihren ersten Schallplattenvertrag ein, in der Hoffnung, dass ihr Glück Bestand haben möge.

Doch bald sollte sich das Blatt wenden. Die ganze Branche befand sich im Umbruch, was auch Renate Kern zu spüren bekam. Die Auftritte nahmen ab, die Plattenumsätze sanken. Hinzu kam, dass Ende 1970 ihr musikalischer Begleiter Werner Last seine Produzententätigkeit aufgab, um sich seiner eigenen Karriere als Orchesterchef „Kai Warner“ zu widmen. Peter Orloff übernahm fortan den Job, jedoch blieben sämtliche Bemühungen hinter den Erwartungen zurück.

Während es beruflich stagnierte, klappte es im privaten Bereich umso besser. 1974 heiratete sie den Toningenieur Klaus-Dieter Hildebrandt und zusammen mit ihm nahm sie nun selbst die Zügel in die Hand. Sie gründete einen Musikverlag, produzierte andere Künstler und baute ein eigenes, sehr teures Tonstudio, in dem sogar Roger Whittaker aufnahm. Mehr und mehr wandelte sie sich zur Geschäftsfrau und ihr eigenes Talent lag brach.

Auf der Suche nach neuen Wegen besann sie sich auf ihre anfänglichen Erfolge in den USA. Den Anstoß, es mit Country-Music zu versuchen, gab ein Discjockey von AFN-Bremerhaven. Sie nahm in Nashville/Tennessee einige Titel auf und die Einsatzbereitschaft von Tommy Cash, dem Bruder von Johnny Cash, half ihr beim Erfolg. Mit „Imagine that“ gelang es ihr, sich in den Billboard Top 100 Country Charts 1981 zu platzieren.

Renate Kern alias Nancy Wood bei einem Auftritt 1983 Imago imago/United Archives

Aus Renate Kern wird Nancy Wood

Mit diesem Rückenwind gelang Anfang der 1980er Jahre ein kleines Comeback in Deutschland. Aus Renate Kern wurde Nancy Wood (zusammengesetzt aus Nancy Reagan und Nathalie Wood). Als „Germany’s First Lady of Country-Music“ präsentierte sie sich - mittlerweile „erblondet“ und mit Cowboy-Hut - u. a. im „Musikladen“ von Radio Bremen. Sie gründete ein eigenes, kleines Plattenlabel und veröffentlichte wieder regelmäßig Schallplatten.

Neben Live-Verpflichtungen bekam sie mit „Nancy’s Country Drive-in“ eine eigene Radio-Sendung. Sie betitelte ihre Show als „Treffpunkt für nette Leute aus aller Welt, die Spaß an der Country-Music haben“ und begrüßte im Studio neben Prominenten der Szene auch Westernclubs oder Nachwuchstalente. 1984 kürte sie das holländische Country-Magazin „Gazette“ zur besten europäischen Country-Sängerin.

Das traurige Ende der Sängerin

Doch trotz alledem schaffte sie es nicht, in der Szene Fuß zu fassen. Die Wende hätte es eventuell vermocht, denn vor allem in der ehemaligen DDR hatte sich ein Stamm von treuen Nancy Wood-Anhängern gebildet. Diese Entwicklung kam allerdings zu spät. Ihre psychische Erkrankung war weit fortgeschritten und endete im Februar 1991 mit ihrem Freitod.

Das Leben von Renate Kern wurde unter dem Titel „Und vor mir die Sterne“ verfilmt. 2003 beleuchtete die Schauspielerin, Regisseurin und Autorin Margit Rogall den Werdegang der Künstlerin in dem Theaterstück „Butterfahrt“. Drei Jahre später befasste sich Wolfgang Miko im dokumentarischen Roman „Singen und Suizid: Aufstieg und Niedergang einer deutschen Sängerin“ mit der Thematik.