Nicht "Last Christmas" und auch nicht die "Weihnachtsbäckerei" stehen im Mittelpunkt dieser Kolumne. Es sind die raren Weihnachtsschlager, Erfolge wie Reinfälle, die hier für die Adventszeit ins Rampenlicht gerückt werden.

Alle Jahre wieder erklingen zur stillen, heiligen Nacht die Glöckchen des Schlittens, der von Rudolf, dem roten Rentier durch den leise herabrieselnden Schnee gezogen wird. Pünktlich zum Weihnachtsfest haben die traditionellen Weisen wieder Hochkonjunktur und werden in den Tagen vor dem Fest so häufig gespielt, dass die fehlende Präsenz zwischen Januar und November damit locker wettgemacht wird.

Es gibt aber auch Alternativen, die allerdings nicht nur vom Staub der Zeit bedeckt, sondern auch im Schnee vergangener Winter versunken sind. Winterliches und Weihnachtliches aus der Schlager-Schatzkiste vergangener Jahre….

Udo Jürgens gibt Weihnachten 1969 für seine Ehefrau Panja (r) und seine Kinder Jenny (Mitte rechts) und Jonny ein kleines Privatkonzert am Flügel in ihrem Domizil in Österreich. dpa Bildfunk picture alliance / dpa / Horst Ossinger

Schallplatten (heute: CDs) für den Gabentisch - für manche Zeitgenossen ein etwas einfallsloses Geschenk, für den Musikliebhaber aber ein Treffer ins Schwarze. Gerade das Weihnachtsgeschäft ist für die Industrie ein Eldorado und so kommen zuverlässig alljährlich Berge von Veröffentlichungen ein paar Wochen vor dem Fest auf den Markt. Nicht nur sogenannte „Best of“-Alben erfreuen sich großer Beliebtheit, auch die Produktionen mit Weihnachts- oder zumindest Winterthematik stehen farbenfroh und unübersehbar im Verkaufsregal und sollen die Umsätze ankurbeln. Alles was Rang und Namen hat kann in seinem Repertoire zumindest auf ein komplettes Weihnachtsalbum verweisen. Kaum vorstellbar, dass dies früher ein wenig anders war.

Milva feiert Weihnachten im TV dpa Bildfunk picture alliance / ZB / Foto: Hubert Link

In den 1950er und 1960er Jahren waren Langspielplatten längst nicht so verbreitet wie vielleicht vermutet. Hierzulande waren Single-Schallplatten oder EP’s (Singles mit erweiterter Spieldauer) die Verkaufsschlager. Ein komplettes Weihnachtsalbum aufzunehmen war die absolute Ausnahme, ganz wenigen Spitzenkünstlern vorbehalten und grundsätzlich eher im Bereich der klassischen Musik zu finden. Ganz im Gegensatz dazu Amerika, wo seit Einführung der Langspielplatte auch komplette Weihnachtsproduktionen von Stars der leichten Muse nichts Ungewöhnliches waren.

Skurril: Die komplette Familie Cartwright feierte 1963 Weihnachten auf der Ponderosa-Ranch. Dan Blocker (Hoss), Pernell Roberts (Adam), Michael Landon (Little Joe) und Lorne Greene (Ben) sangen Weihnachtslieder. SWR RCA Victor (Coverscan)

Für einheimische Künstlerinnen und Künstler bedeutete es jedoch im Regelfall, entweder eine Single (oder EP) mit traditionellen Weihnachtsliedern aufzunehmen (die es zuvor schon mannigfaltig gab) oder das Wagnis einzugehen und mit einem Titel aufzuwarten, der Weihnachten oder zumindest die Winterstimmung zum Thema hatte. Damit einen echten Hit zu landen, gelang nur wenigen, da die Zeit, sich in den Gehörgängen der Musikbegeisterten einzunisten, auf die Weihnachtssaison beschränkt und somit knapp bemessen war.

Erst in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre wurden in Deutschland reine Weihnachts-LPs populärer, als Stars wie Mireille Mathieu, Peter Alexander, Roy Black oder Heintje in diesem Genre echte Meilensteine auf den Markt brachten. Eine der ersten deutschsprachigen reinen (Schlager-)Weihnachtsproduktionen war das 1963 erschienene Freddy Quinn-Album „Weihnachten auf hoher See“ (incl. nachempfundener Seefunk-Durchsagen für die Seeleute auf den sieben Meeren…), das über 600.000 Mal über die Ladentische ging.

Das Album brachte Freddy Quinn zweimal Gold ein. Die beiden enthaltenen Lotar Olias-Kompositionen „Weihnacht im Schnee“ und „Weihnachten im Hafen“ wurden seinerzeit sogar als Sonderauflage für Juke-Boxen auf Single ausgekoppelt. SWR Polydor (Coverscan)

Eine Auswahl an Weihnachtsproduktionen aus längst vergangenen Tagen findet sich in unserer Bildergalerie. Überraschungen zum Fest der Liebe sind ja erwünscht und gewollt und so werden Sie beim Stöbern wahrscheinlich staunen, wer sich im Lauf der Jahre auf winterlich dünnes Eis begeben hat.

In diesem Sinne: Frohes Auspacken und wunderschöne Weihnachtsfeiertage!

Die Galerie der seltenen Weihnachtsschlager