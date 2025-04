"Son of my father" – Giorgio Moroder zum 85. Geburtstag

Giorgio Moroder war Mitbegründer der Disco-Welle, führte elektronische Klänge in der Popmusik ein und schrieb Oscar-prämierte Soundtracks. Viele Millionenseller hat er geschrieben, darunter beispielsweise "Flashdance", "Neverending story" oder "Take my breath away". Nun wurde der Hitfabrikant 85 Jahre alt.

Die offizielle Musik zu mehreren Sommerolympiaden geht ebenfalls auf sein Konto, ebenso die Hymne "Un estate italiana - Gianna Nannini & Edoardo Bennato" zur Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Italien.

Gebürtig stammt Giovanni Giorgio Morder, so sein vollständiger Name, aus St. Ulrich im Grödnertal. Also aus dem schönen Südtirol. Dort kam er am 26. April 1940 zur Welt. Statt nach der Schule eine Ausbildung zum Geometer zu machen, wie es sich seine Mutter gewünscht hatte, tourte er mehrere Jahre lang mit einer Band durch Hotels und Nachtclubs in ganz Europa - zuerst als Gitarrist, dann als Bassist.

1966 ließ sich Giorgio Moroder in Berlin nieder und konzentrierte sich auf das Komponieren und Produzieren. Auch machte er einen Ausflug in die Schlagerwelt.