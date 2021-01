... Charts erobert hatte. Der Erfolg war so überwältigend, dass in Übersee gleich eine komplette Langspielplatte von ihr - in deutscher Sprache - auf den Markt kam. Der Begleittext stellte die "bezaubernde Wiener Sängerin Lolita" vor. Dort heißt es: "Der Erfolg dieser Platte war ein doppelter Triumph: Es war Lolitas erste, die in den USA veröffentlicht wurde und dies zu einer Zeit, in der die meisten Hit-Platten für Teenager gemacht sind - dazu noch in einer Fremdsprache." Für Amerika...

SWR Kapp Records (Coverscan)