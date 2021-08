Es gibt Stars in der Schlagerbranche, vor denen hat man großen Respekt, weil sie schon seit Jahrzehnten regelmäßig Platten veröffentlichen und auf der Bühne stehen. Peter Rubin ist so einer.

Der Text bezieht sich auf ein Interview, dass SWR4 Moderator Michael Saunders 2012 mit dem Star führte.

Seinen 70. Geburtstag verbringt Peter Rubin im Kreise seiner Familie beim Golfen in Tirol. Er ist ein sehr sportlicher Mensch, und fühlt sich im Herzen jünger als die 70 Jahre, die er nun laut Geburtsurkunde alt ist.

Der Anfang in Schwabing

Im Gespräch erzählte das Geburtstagskind über seine Anfänge als Musiker – wie er in einer Münchener Band spielte, um sein Studium der Volkswirtschaft zu finanzieren. Bei einem Auftritt in Schwabing hörte ihn Musikproduzent Werner Scharfenberger: So wurden damals "Deutschlands Superstars" gesucht und gefunden… Es folgten Hits wie "Azzurro", "Wir sitzen beide am selben Feuer" und "Wir zwei fahren irgendwohin"… Die rund 40 Singles und ähnlich viele Alben gingen millionenfach über den sprichwörtlichen Plattenladen-Tisch.

Peter Rubin war schon ein Rundfunk-Kollege

Seine Fans begeisterte er aber nicht nur als Sänger, sondern auch als Radiomoderator – unter anderem im ehemaligen Südwestfunk. Jahrelang präsentierte er Wunschkonzerte und Vormittagssendungen im Wechsel mit Dieter Thomas Heck und dem unvergessenen Bernd Clüver.

Neuer Start mit neuen Produzenten

Nach einigen Jahren kreativer Schaffenspause ist Rubin nun wieder mit neuen Titeln am Start - allesamt produziert von David Brandes, der zum Beispiel auch Künstlerinnen und Künstler wie Simone, Christian Lais und Ute Freudenberg unter Vertrag hat. Als Geburtstagsgeschenk wünscht er sich seine aktuelle Single „Ich ohne Dich“.

Ein Star ohne Allüren

Übrigens, mein Lampenfieber war ganz rasch wieder verflogen, denn Peter Rubin ist ein Star ohne Allüren. Ich war sehr angenehm überrascht, wie bereitwillig er über sein Leben und seine Karriere geplaudert hat – und das in einer freundschaftlichen Atmosphäre. Genau so habe ich mir Peter Rubin immer vorgestellt!