Die Erwachsenen nannten ihn "Heulboje" oder "Schluckaufsänger". Die Teenager hingegen kreischten vor Begeisterung und feierten Sänger Peter Kraus als ihr Idol. Rock 'n' Roll made in Germany.

Die Verfilmung des Erich Kästner-Romans "Das fliegende Klassenzimmer" markierte 1954 eine Wende im Leben des jungen Peter Kraus, der am 18. März 1939 in München das Licht erblickte. Nachdem er eine der Hauptrollen bekommen hatte stand für den Fan amerikanischer Musicalfilme fest, dass er Schauspieler werden und in Musicals spielen wollte. Diese Pläne wurden aber bald verworfen, als der Rock 'n' Roll die Musikwelt auf den Kopf stellte.

Sänger wie Bill Haley oder Elvis Presley begeisterten auch Peter Kraus. "Endlich Musik für uns", sagte er im Gespräch mit SWR4 Baden-Württemberg. Jazzgitarre hatte er bereits gelernt und so konnte er binnen kurzer Zeit die Titel, die er beim amerikanischen Soldatensender AFN gehört hatte, einstudieren und sein Repertoire im Freundeskreis zum Besten geben.

Hugo Strasser erkannte das Talent von Peter Kraus

Als die Münchner Abendzeitung im Herbst 1956 ein "Jazz-Konzert für die Jugend" veranstaltete, ermutigten Peter Kraus' Freunde ihn dazu, mitzumachen. Also stellte er sich zusammen mit seinem selbst gebastelten Gitarrenverstärker bei den Orchesterleitern vor, die an dem Konzert beteiligt waren. Hugo Strasser war es, der die Begabung erkannte und ihm die Chance für einen Auftritt gab. Eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete und so probte Peter Kraus vor dem heimischen Spiegel die Bewegungen auf der Bühne und machte sich Gedanken darüber, welches Outfit wohl am besten beim - weiblichen - Publikum ankommen würde…

Der junge Peter Kraus sorgte für einen Hexenkessel

Peter Kraus hatte drei Lieder einstudiert und präsentiert. Als er von der Bühne abtrat, waren die Fans außer sich und verlangten Zugabe um Zugabe. Eine der Nummern - "Rock-a-beatin’-Boogie" von Bill Haley - musste er dreimal singen. Danach glich der Veranstaltungsort einem Hexenkessel: die Jugendlichen hatten ein neues, noch dazu deutsches und gleichaltriges Idol entdeckt. Das Ereignis machte Schlagzeilen und der Musikproduzent Gerhard Mendelson nahm ihn unter Vertrag.

Die Mädels küssten seine Autos...

Von seiner ersten Platte "Tutti Frutti" wurden 100.000 Exemplare verkauft. Dies war der Anfang einer ganzen Reihe von Erfolgstiteln, die sein Image als "deutscher Elvis" begründeten. Bei seinen Auftritten zeigte sich überall dasselbe Bild: die Teenager verfielen in Hysterie und glühende Verehrerinnen verzierten seine Autos mit Lippenstiftabdrücken. Die "Kraus-Mania" wurde von Berichten in der Jugendzeitschrift "Bravo" begleitet und lieferte 1959 den Star in Lebensgröße als Starschnitt in 15 Teilen frei Haus.

Eine modische Sensation In Anlehnung an die James Dean-Jacke bot ein Spezialversand für Film-Star-Moden den "Peter Kraus-Coll" an. Laut Werbung eine "modische Sensation für jung und alt": hergestellt aus hochveredelter Baumwolle und Gabardine-Popeline, leicht waschbar und in leuchtenden Farben (Brillantweiß mit Rivierablau, Seesand mit Texasbraun, Capriblau mit Beige) erhältlich. Jede Farbstellung und Ausführung zum einheitlichen Sonderpreis von DM 66,60. Dazu das schöne Peter Kraus-Halstuch für nur DM 29,80.

In einem Keller in Wien

Die Platten folgten Schlag auf Schlag. Sämtliche Aufnahmen entstanden in Wien im Keller des Konzerthauses. In seiner Autobiographie gewährte Peter Kraus einen Blick hinter die Kulissen: "Es gab keine Fenster. Der Aufnahmeraum war riesengroß, denn damals wurden die Streicher, die berühmten Philharmoniker, noch live aufgenommen. Da saßen 30 bis 40 Damen und Herren und musizierten. Gleichzeitig diente der Raum den Philharmonikern als Abstellraum für ihre Instrumentenkoffer."

"Knacker und Erdäpfelsalat"

Ein Lichtblick in diesem düsteren Ambiente war die kleine Imbissbude, die in einem finsteren Gang aufgeschlagen hatte. Die Betreiberin hatte eine Art fahrbare Kantine eingerichtet, deren Öffnungszeiten etwas undurchsichtig waren. Allerdings war sie immer zur Stelle, wenn Peter Kraus produzierte. Offensichtlich mochte sie ihn, denn voller Fürsorge achtete sie darauf, dass der junge, schlaksige Mann bei seinen Produktionen mit "Knacker und Erdäpfelsalat" bei Kräften blieb, erinnert sich Peter Kraus.

Als die Blütezeit des Rock 'n' Roll vorüber war, warteten in anderen Genres vielfältige Aufgaben auf ihn. Er war im Fernsehen gefragt, produzierte, komponierte und textete, sang in Operetten und Musicals und trat in jüngerer Zeit bei den Konzerten der Swing-Legenden mit Max Greger und Hugo Strasser auf. Hierbei entstand auch die Idee, zusammen mit der SWR Bigband eine CD aufzunehmen. Das Resultat war die Produktion "Nimm Dir Zeit", mit der er anlässlich seines 70. Geburtstags auf Tournee ging.

Letzte Tournee mit 80

Im Herbst 2019 war er erneut unterwegs, damals mit der großen Jubiläumstour. Gleich aus zwei Gründen trug sie diesen Namen, denn nicht nur den runden Geburtstag galt es festlich zu begehen, sondern auch die Goldene Hochzeit mit seiner Frau Ingrid, die ihn auf allen seinen Gastspielreisen begleitet hat. Es war die letzte Tournee, die er unternahm.

"Irgendwann muss man zur Vernunft kommen. Man ist in einem reiferen Alter und weiß nicht, wie viel garantierte Zeit man noch hat."

Peter Kraus hat den Rhythmus wahrscheinlich erfunden. Foto: mediensegel.de/Andreas Braun SWR SWR - mediensegel.de/Andreas Braun

Private "Insel" im Tessin

Einen kompletten Abschied von der Bühne ist für ihn jedoch kein Thema. Einzelne Konzerte soll es weiterhin geben, denn diese bereiten ihm nach wie vor viel Freude und erfordern zudem weniger Arbeit und Reisezeit. Allerdings hat diese Planung - zumindest für den Moment - die Corona-Pandemie durchkreuzt. Wie er auf seiner Homepage seine zahlreichen Fans wissen lässt, nimmt er die Situation sehr ernst und lebt zurückgezogen in seinem Zuhause im schönen Tessin.

Dort hat er schon seit langer Zeit seine ganz persönliche Insel gefunden, wo er zur Ruhe kommt und Kräfte sammeln kann: "Das Publikum will einen fitten Peter Kraus auf der Bühne sehen, was ich gerne für meine Fans bringe." Denn dies hat er in Aussicht gestellt: "Irgendwie wird es sicher eine Möglichkeit geben, dass ich wieder öffentlich singe - für mich und für Euch."

