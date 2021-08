Aufnahmesitzung am 01. Dezember 1959 in Köln: „Living Doll“ (von Cliff Richard) und für die B-Seite „Charming Boy“. Kinogänger kannten den Titel aus der Komödie „Drillinge an Bord“ mit Heinz Erhardt, in welcher Paul Kuhn eine kleine Rolle hatte. Eine hektische Zeit: „Oft wusste ich gar nicht, wie die Filme hießen. Ich kannte nur Datum, Uhrzeit und Drehort, wo ich erscheinen musste. Manchmal gelang es mir hinterher, den Filmtitel herauszubekommen, um mich selbst im Kino zu sehen“.

