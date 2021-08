Die Hits der närrischen Saison müssen nicht immer neu sein – gut gemachte Parodien erfüllen ebenfalls ihren Zweck. Diese haben sogar einen Vorteil: die Hits, die durch die Mangel gedreht werden, sind bestens bekannt und wer mit spitzer Feder dazu einen witzigen Text schreibt, hat schon gewonnen, wie Sie am Beispiel der "3 Travellers" sehen können.

Auf dem Gebiet der Hit-Parodien waren „die 3 Travellers“ - Fred Oldörp, Eddie Rothe und Mischa Andrejew - über Jahre hinweg besonders aktiv und erfolgreich. Die Geschichte der drei Musiker reicht weit zurück und beginnt im Nachkriegsdeutschland. Mit dem „Zement Mixer“ gelang 1947 einer der ersten Hits nach der Stunde Null und passte zu den zerbombten Städten wie das sprichwörtliche Tüpfelchen aufs „i“.

Die Themen kamen vom Arbeitsplatz...

Was sie sangen und spielten war nicht popelig, sondern Pop. Ob sie berlinerten oder sächselten, swingten oder jumpten - alles hatte Hand und Fuß. Sie wollten ihre Zuhörer unterhalten und griffen auch Themen auf, die in der U-Bahn, am Arbeitsplatz oder am Kneipentisch diskutiert wurden. Es hatte Zeitbezug und sie hatten den Dreh heraus, niemals mit verderblicher Ware zu handeln.

„Max, wenn Du den Dango danzt, dann kriech ich’s mit der Angst,

Du stehst auf meinen Schuhen, um Dich auszuruhen…“

(auf Friedel Hensch & die Cyprys „Tango Max“)

Berlin blieb das zentrale Thema

Trotz allem Ulk waren sie auch in der Lage, sentimentale Töne anzuschlagen. Der Evergreen „Ich hab’ so Heimweh nach dem Kurfürstendamm“ wurde Ende der 1940er Jahre explizit für die drei Berliner Jungs geschrieben und sprach vielen, welche ihre alte Heimat in der gebeutelten Metropole verloren hatten, aus dem Herzen. Berlin blieb auch für viele Jahre das zentrale Thema in ihren Liedern. „Eine Tüte Luft aus Berlin“ oder „Ich hab’ noch einen Koffer in Berlin“ wurden zu Hits über die Grenzen der ehemaligen Viersektorenstadt hinaus.

Die Gürtellinie als variable Grenze

Alles hat seine Zeit - als die Travellers Mitte der 1960er Jahre mit ihren Berlin-Liedern Gefahr liefen, gänzlich ins Nostalgie-Fahrwasser abzudriften, wurde das Repertoire entrümpelt. Man besann sich wieder auf Schlager-Parodien und belebte diese Richtung neu. Fred Oldörp hat als witziger Texter vieles, was sich in den Hitparaden jener Tage tummelte, aufs Korn genommen. Vollkommen gleichgültig, ob sie dabei Oswald Kolle oder die Hippies zum Thema in den Liedern machten - sie brachten es in einer Schallplattenlänge auf den Punkt. Nachdem seit Ende der 1960er Jahre die Gürtellinie sich zunehmend als variable Grenze erwies, waren die Texte zwar frecher geworden jedoch nie platt - sie hatten nach wie vor Pfiff.

"Ein bisschen Hausfrau, ein bisschen dufte Biene,

so muss sie ausseh’n, die Frau, die ich verdiene,

ein bisschen Sex, ein bisschen Herz,

doch leider nicht zu finden hier und anderwärts…"

Anfang der 70er kam das Ende

Die Travellers (die "3" davor hatten sie im Zuge ihrer Neuausrichtung abgelegt) blieben bis zum Tode von Fred Oldörp im Jahr 1984 zusammen. Beim Rundfunk, im Fernsehen und bei Galas waren sie weiterhin aktiv. Die letzten Schallplattenaufnahmen von den Dreien erschienen Anfang der 1970er Jahre.

Wenn auch die Blütezeit der Hit-Parodien inzwischen weitestgehend vorüber ist, so amüsieren sie doch nach vielen Jahren noch die Zuhörer. In unserer Bildergalerie stellen wir einige nochmals vor. Humorige Reminiszenzen an eine Zeit, in der Comedy noch etwas Besonderes war und nicht als Massenware tagtäglich auf allen Kanälen dem Publikum angeboten wurde.