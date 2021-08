Die Serie "The life and times of Grizzly Adams" lief in Amerika erfolglos, die Titelmelodie "Maybe" wurde zunächst nicht veröffentlicht. Erst mit dem Verkauf nach England wurde die Serie über den vollbärtigen Einsiedler in den Rocky Mountains erfolgreich. Bald war sie auch hierzulande unter dem Titel "Der Mann in den Bergen" zu sehen. Den Zuschauern gefiel "Maybe" und im November 1979 stand die Single auf Platz 1. Nachdem der Hype vorbei war, verschwand auch Thom Pace wieder in der Versenkung.

