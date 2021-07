Der Song "Ein Stern, der deinen Namen trägt" macht den Sänger aus Österreich 2007 europaweit bekannt. Dabei ist Nikolaus Presnik, wie Nik P gebürtig heißt, schon lange erfolgreicher Musiker und seit über 20 Jahren in den österreichischen Charts vertreten. Im Frühjahr 2020 erkrankt er und seine Lebenspartnerin Karin an Corona und durchlebt schwere Wochen. Jetzt meldet sich der Schlagerstar mit seinem neuen Album "Seelenrausch" zurück. Im Landesschau Studio erzählt Nik P wie beängstigend seine eigene Covid-Infektion für ihn war, was ihm in der schweren Zeit geholfen hat und wie sehr er sich jetzt auf sein Publikum freut. mehr...