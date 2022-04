Nicki - Erfolg mit Bayernpop

Sie wird liebevoll die "bayrische Tina Turner" oder der "singende Meter" genannt. Mit Hits wie "Wenn i mit Dir tanz‘" oder "I wär‘ am liabsten mit Dir ganz alloa" hat Nicki Schlagergeschichte geschrieben.

"Am Ehrentag bleibt alles in Familie" berichtete uns Nicki im Interview. "Nachmittags Kaffeekränzchen, abends gibt’s eine Brotzeit." Die große Feier findet am Samstag danach statt: eine Mottoparty ganz im Zeichen der 80er Jahre, die an ihre Sturm- und Drangzeit erinnern soll. Natürlich wird sie für ihre Gäste auch singen. Mit Ausnahme von "Mit Volldampf in die 80er Jahre" allerdings nichts aus dem eigenen Repertoire: vielmehr "Dirty Dancing" oder andere Hits dieses Jahrzehnts, denn schließlich "hat nicht Nicki Geburtstag, sondern die Doris" betonte sie im Gespräch mit SWR4.

Der Abschied war ein Anfang

Nicki in jungen Jahren Gerhard Schmid (Management Nicki) -

Ihre Erfolgsstory nahm mit dem Abschiedslied "Servus, mach’s guat" im Jahr 1983 ihren Anfang. Gleich mit ihrer ersten Single konnte sie sich in den Hitparaden platzieren. Die Mischung aus Country, Rock’n’Roll, Calypso und deutschem Schlager in Mundart gesungen war neu am Markt. Der "Bayernpop" kam beim Publikum an - nicht nur im Süden. Ihre Anhänger fand sie ebenso im hohen Norden wie auch in Österreich, in der Schweiz oder in den Benelux-Staaten.

Die Popsängerin Sandra erfand "Nicki"

All dem vorausgegangen war 1982 die erfolgreiche Teilnahme an einem Talentwettbewerb, zu der sie die Mutter ermutigte. Bereits kurze Zeit später arbeitete die junge Sängerin mit den Erfolgsautoren Michael Cretu und Harald Steinhauer an ihren ersten Aufnahmen. Hierbei entstand ihr Künstlername, denn "Doris Andrea Hrda" - so heißt sie bürgerlich - war viel zu schwierig: "Du brauchst einen neuen Namen und der muss auch zu Dir passen" erinnerte sich die Sängerin in einem Interview. Den zündenden Einfall hatte der Popstar Sandra, Ehefrau von Michael Cretu, die "Nicki" vorschlug.

Die Familie stärkte den Rücken

Der Erfolg hatte die damals 16-jährige Sängerin buchstäblich überrannt. Rund 200 Auftritte jährlich standen im Terminkalender der quirligen Sängerin. Sie war in zahlreichen Fernsehsendungen zu Gast und hatte allein in der "ZDF-Hitparade" mehr als 30 Auftritte. Viel Unterstützung erfuhr sie durch die Familie. Anfangs wurde sie von der Mama gemanagt, bevor es eine professionelle Agentur übernahm und der ältere Bruder Hans begleitete sie jahrelang zu den Auftritten.

Beruf und Familie

Nicki Gerhard Schmid (Management) - Foto: Tristan Ladwein

In den 1980er und 1990er Jahren zählte Nicki zu den erfolgreichsten Interpretinnen in der Bundesrepublik. Nebenbei gab sie 1996 ihr Debüt als Fernsehmoderatorin und engagierte sich 1999 als Schirmherrin für die deutsche Kinderkrebsstiftung. Danach wurde es ruhiger um die Künstlerin. Sie legte eine Pause ein und verwirklichte ihren Traum von der eigenen Familie. In ihrem Heimatort Plattling baute sie sich ein Zuhause mit riesengroßem Garten und widmete sich ganz dem Familienleben. 2000 kam ihre Tochter Sina Marie zur Welt, zwei Jahre später Tochter Kim.

Comeback mit Hindernissen

"I gib wieder Gas" - ihr Comeback mit dem gleichnamigen Album im Jahr 2006 war nur von kurzer Dauer. Nach nur drei Monaten musste sie aus gesundheitlichen Gründen die Notbremse ziehen, alles wurde ihr zu viel: Das Musikgeschäft hatte sich gewandelt, die Karriere-Vorstellungen von Plattenfirma und Künstlerin passten nicht zueinander, denn die Branche wollte die Sängerin von vor zwanzig Jahren wieder zurückhaben. Doch dies konnte nicht funktionieren.

Familie und Karriere im Einklang

Nicki Gerhard Schmid (Management) - Foto: Tristan Ladwein

Alles etwas langsamer anzugehen, die Familie in den Mittelpunkt zu stellen und dennoch als Sängerin weiterhin zu arbeiten - Nicki ist gelungen, all dies unter einen Hut zu bringen. 2013 feierte sie ihr 30. Bühnenjubiläum. "Seither bin ich mit meiner Band auf Tanzabenden unterwegs", erzählte sie gegenüber SWR4, und zeigt sich dabei musikalisch gerne auch von einer anderen Seite. Trotz über fünf Millionen verkaufter Tonträger und vieler Auszeichnungen ist ein Rückzug aus dem Showgeschäft ist für sie kein Thema: "Ich bin noch lange nicht müde und für die Rente bin ich noch zu jung."

Besondere Plattencover von Nicki

"Servus, Nicki" - ihre erste Langspielplatte stand 1985 in den Geschäften. Dabei durfte ihr Debüt "Servus, mach’s guat" nicht fehlen. Gefragte Texter und Komponisten waren am Zustandekommen des Songmaterials beteiligt, so z. B. Günter Sigl (Spider Murphy Gang) oder Stefan Zauner. Nicki steuerte ebenfalls zwei Titel als Autorin bei. SWR Piccobello (Coverscan) -

"I bin a bayrisches Cowgirl" ist zu ihrem Markenzeichen geworden. "Das Lied wird mich ein Leben lang begleiten" verriet Nicki gegenüber SWR4. Lohnend auch der Blick auf die B-Seite der Single: "Truck Driving Man" ist eine der wenigen englischsprachigen Aufnahmen, die sie auf Platte veröffentlicht hat. SWR Piccobello (Coverscan) -