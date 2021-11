Neue Weihnachtsalben von Howard Carpendale, Ella Endlich & Co.

Neu und ganz verschieden: Wir stellen die Weihnachtsalben von Howard Carpendale, Roland Kaiser, Ella Endlich und Unheilig vor.

Howard Carpendale beschenkt die Fans mit "Happy Christmas". Pressestelle Universal Music / Moritz Mumpi Künster

Howard Carpendale wünscht "Happy Christmas"

15 weihnachtliche und bombastische Songs hat Howard Carpendale mit dem Royal Philharmonic Orchestra aufgenommen. Das Weihnachtsalbum trägt den Titel "Happy Christmas". Der Schlagerstar hat damit den dritten Teil seiner "Symphonie meines Lebens"-Reihe geschaffen. Darauf sind traditionelle deutsche Weihnachtslieder wie "Leise rieselt der Schnee", britische und amerikanische Evergreens wie "Driving Home For Christmas" oder "Winter Wonderland". Auch deutsche Versionen amerikanischer Hits wie "Heute Nacht sind alle Engel schlaflos" ("Have Yourself A Merry Little Christmas") sind auf dem Album zu hören.

Vor 20 Jahren kam schon einmal eine Weihnachts-CD von Howard Carpendale heraus. Er hatte eigentlich keine weitere mehr geplant. Gut, dass er sich anders entschieden hat.

Roland Kaiser feiert die "Weihnachtszeit"

"Mich hat die Idee gereizt, diese weltbekannten Stücke auf eine einzigartige Weise darzubieten. Jeder einzelne Song sollte eine kleine Überraschung werden."

Roland Kaiser bringt überraschende Geschenke auf seinem Album "Weihnachtszeit" mit. Pressestelle Sony Music

"Weihnachtszeit" ist das zweite Weihnachtsalbum in der Karriere von Roland Kaiser. Ein Album mit festlichen Klassikern, Popversionen und stilvollem Big-Band-Sound. Roland Kaisers persönliches Lieblings-Weihnachtslied ist "Happy Xmas (War Is Over)" - Krieg ist vorbei. Niemand Geringere, als die Münster Tatort-Kommissare Axel Prahl und Jan Josef Liefers singen den Song mit dem "Kaiser" zusammen. Dazu kommt eine A-Capella-Version von "O Tannenbaum" und eine Jazz-Version von „A Child Is Born“, auf der er zusammen mit der russischen Opern-Sopranistin Olga Peretyatko singt.

Es ist kein typisches Weihnachtsalbum, sondern ein gemütliches Winteralbum mit Weihnachtssongs und internationalen Klassikern wie "In The Ghetto", die gut in die Vorweihnachtszeit passen.

Ella Endlich mit Papa Norbert: "Endlich Weihnachten"

Ella Endlich hat gemeinsam mit ihrem Vater Norbert Endlich eine Weihnachts-CD veröffentlicht. Es swingt, klingt mal fröhlich oder melancholisch. Natürlich sind die beiden auch im Duett zu hören. Insgesamt sind auf dem Doppelalbum 22 Songs: traditionelle Weihnachtsklassiker in unterschiedlichen Sprachen, wie „Süßer die Glocken nie klingen“ oder „All I want for Christmas is you“. Aber auch neue Songs aus eigener Feder wie „O Tannenbaum ich schmück dich“ oder „Holterdipolter“ - mit dem Gropiuslerchen-Kinderchor. Neben ihrem Vater singt Ella auch mit Julian Dionne von den 12 Tenören die emotionale Ballade „Crescendo“.

Ella Endlich und Norbert Endlich verbreiten kuschlige Weihnachten. Pressestelle Warner Music Group

Die unverwechselbare Stimme von Ella Endlich verleiht den Songs einen besonderen Charme. Sie zeigt auf „Endlich Weihnachten“ ihre musikalische Vielfältigkeit - mal rockig, mal jazzig, mal akustisch mit Klavier oder Gitarre. Ihren Hit „Küss mich, halt mich, lieb mich“ gibt es auf dem neuen Album in zwei Versionen.

Unheilig zündet "Weihnachtslichter"

Ein Weihnachtsalbum von Unheilig? Ist der Graf wieder zurück? Nein, definitiv nicht. Er präsentiert ein schon vor seinem Karriereende fertiggestelltes Album "Weihnachtslichter". 14 neue Songs gibt es auf dem Album: rockige Weihnachtssongs wie "Macht hoch die Tür", besinnliche Klänge

wie "Leise rieselt der Schnee" oder "Engel der Verkündung". Das weihnachtliche Album befindet sich auf dem Best-of-Doppelalbum "Lichterland".

Das Weihnachtsalbum ist, wie man es vom Grafen erwartet, eine Mischung aus düsterer, besinnlicher und rockiger Musik sowie nostalgischen und tiefgehenden Texten.