Maite Kelly als Reinigungskraft im Karo-Hemd in einer Kneipe: Mit einer Münze in der Jukebox beginnt die Reise durch die Schlagergeschichte. Eine Liebeserklärung an die alten Hits.

Vanessa Mai hat's nicht leicht Francine Jordi & Gilbert gefühlvoll im Duett Howard Carpendale singt seinen Klassiker "Fremde oder Freunde" mit Orchester Hartmut Engler & Friends singen für Herzenssache Beatrice Egli lässt kleine Sterne glitzern DJ Ötzi macht Lust auf das Leben In den Sternen mit Eloy de Jong Nino de Angelo ist gesegnet und verflucht Michelle findet anders sein gut Matthias Reim freut sich auf den nächsten Sommer Jürgen Drews und Ben Zucker legen "Ein Bett im Kornfeld" neu auf Marina Marx feiert das Leben live Ramon Roselly - "Unendlich" im flotten Latin-Style Kerstin Ott zieht schlaflos durch die Stadt Vincent Gross verschenkt sein Herz Vanessa Mai spürt den Sommerwind Lisa Bund weiß, was Liebe ist Feuerherz nennt es Liebe Nena singt vom Wandern durchs Leben